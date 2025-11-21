Anche da carVertical si respira aria da Black Friday: 20% di extra sconto su tutti i piani

L’acquisto di un’auto usata pone sempre mille interrogativi, a fronte di una spesa che in diversi casi può essere anche significativa. Per soddisfare la propria sete di conoscenza ed effettuare una compravendita con più consapevolezza, ci si può rivolgere al sistema carVertical e ai suoi dettagliati report sullo storico dell’auto, a maggior ragione ora che beneficiano di un extra sconto del 20% su tutti i piani, con prezzi a partire da 14,39 euro per report. Evidentemente il clima del Black Friday è contagioso, con realtà molto distanti dal mondo tech che si lasciano comunque coinvolgere dalla settimana di offerte più folli di tutto l’anno.

Report sullo storico dell’auto completo

Il portale web carVertical propone report puntuali sullo storico di auto, moto, autocarri e camper. All’interno di ciascun report sono disponibili dati chiave, come ad esempio arretramenti del contachilometri, informazioni su furti, focus su specifiche e dotazioni, foto archiviate, valutazione della sicurezza del veicolo, la sua esposizione alle calamità naturali e il reale valore di mercato.

Ogni report di carVertical si basa su più di 1 milione di documenti verificati, con l’intento di aiutare gli automobilisti a ridurre al minimo i rischi legati all’acquisto di un veicolo usato. Dall’inserimento della targa alla pressione del pulsante “Ottieni report” trascorre meno di 1 minuto per ottenere un riepilogo dettagliato sullo storico dell’auto.

L’offerta di questi giorni attiva su carVertical consente di acquistare uno o più report al miglior prezzo del 2025:

Pacchetto 3 report: 14,39 euro per report (risparmio totale pari al 52%)

Pacchetto 2 report: 15,99 euro per report (risparmio totale pari al 47%)

Pacchetto 1 report: 23,99 euro per report (risparmio totale pari al 20%)

Ogni utente ha la facoltà di annullare l’acquisto entro 30 giorni inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail info@carvertical.com. All’interno del messaggio occorre indicare il numero dell’ordine, la data, la richiesta di annullamento e le informazioni di contatto. Il rimborso viene eseguito entro 14 giorni.