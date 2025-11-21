Proteggi la tua auto dai tentativi di furto con questo strumento semplice, ma efficace

I furti di auto sono costantemente in aumento, tanto che recentemente si sta discutendo di una proposta di legge per contrastare più efficacemente questo fenomeno. Un fenomeno che spesso unisce al danno la beffa. Quando il tentativo di furto non va a buon fine, infatti, il proprietario dell’automobile si ritrova con il mezzo con il vetro rotto, la serratura danneggiata o altri danni. Oggi esistono diversi sistemi di allarme tecnologicamente avanzati che, però, non impediscono del tutto la possibilità che un ladro provi a rubare un’automobile. Per questo i sistemi meccanici possono ancora oggi risultare una soluzione estremamente efficace sia per ostacolare il furto che per far desistere i ladri. Uno dei dispositivi più semplici ed efficaci è il bloccasterzo. Su eBay c’è in offerta a poco più di 20€ un modello in lega d’acciaio ad alta resistenza che rappresenta una valida soluzione contro i tentativi di furto.

Una soluzione efficace su tutte le auto

Questo bloccasterzo funziona come una doppia forcella che si fissa saldamente al volante. Il meccanismo è automatico e basta chiuderlo con un gesto e il sistema si blocca senza bisogno della chiave, che serve solo per lo sblocco. Una soluzione pratica da applicare ogni volta che si parcheggia in zone isolate o poco illuminate.

Il corpo in acciaio è pensato per resistere a tentativi di scasso, mentre la copertura in schiuma protegge gli interni dell’auto da graffi o segni. Inclusi nella confezione ci sono tre chiavi di sicurezza, fasce adesive per adattarlo meglio al volante e ridurre i movimenti, e un sistema estensibile per l’uso anche su furgoni e veicoli più grandi.

Non sarà l’unico antifurto da usare, ma è sicuramente uno dei più evidenti (e quindi ottimo come deterrente), facili da usare e in grado di assicurare un buon livello di protezione anche per le auto dotate di un impianto d’allarme.