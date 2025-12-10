Debutta la KIA Seltos 2026, un nuovo SUV benzina e ibrido sta arrivando in Europa

La seconda generazione della KIA Seltos è ufficiale. La casa automobilistica ha svelato il nuovo SUV che nel corso del 2026 arriverà anche in Europa. Dunque, la gamma europea della casa automobilistica coreana nei prossimi mesi si allargherà con l’introduzione dell’ennesimo nuovo SUV. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa arriverà sulle nostre strade.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova KIA Seltos misura 4.430 mm lunghezza x 1.830 mm larghezza x 1.600 m altezza, con un passo di 2.690 mm. Modello che quindi andrà a posizionarsi sotto alla Sportage e sopra alla Niro. Seltos si caratterizza per un design dalle forme massicce, con un’evoluzione del frontale “Tiger Face" caratterizzato da sottili fari LED verticali che incorniciano una griglia più ampia con luci diurne integrate. Non mancano alcuni dettagli come la piastra paramotore che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road. Al riguardo, il SUV, viene proposto anche con la trazione integrale.

KIA Seltos poggia sulla piattaforma K3, la stessa utilizzata dalla KIA Niro e sarà disponibile in diverse colorazioni tra cui Iceberg Green, Gravity Gray e Magma Red opaco. A disposizione cerchi da 16 a 19 pollici. Si tratta di un modello globale che in questa seconda generazione è stato ripensato per poter essere competitivo in molti più mercati, come in quello europeo. Infatti, offrirà anche un abitacolo dallo stile moderno, con un look minimalista come vuole la moda oggi. Presenta ovviamente molta tecnologia con una plancia dominata da un ampio pannello al cui interno è presente un doppio display da 12,3 pollici. A seconda delle versioni, non mancheranno l’illuminazione ambientale ed un tetto panoramico in vetro che permetterà di enfatizzare la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo.

Sarà possibile disporre anche di un sistema audio firmato Harman Kardon o Bose e ovviamente non mancheranno gli aggiornamenti OTA. Secondo la casa automobilistica, la nuova KIA Seltos potrà offrire una capacità di carico di 536 litri.

MOTORI BENZINA E IN FUTURO FULL HYBRID

In attesa di scoprire molti più dettagli per il mercato europeo, la nuova KIA Seltos disporrà, nei vari mercati in cui sarà offerta, di motorizzazioni benzina. Alla base della gamma troviamo un 4 cilindri T-GDI di 1,6 litri in grado di erogare 180 CV e 265 Nm, che sarà offerto con cambio a doppia frizione a 7 velocità o cambio manuale a 6 rapporti. Dovrebbe essere il primo motore a debuttare in Europa. La medesima unità sarà poi proposta in alcuni mercati anche con una potenza di 193 CV e 265 Nm di coppia. In questo caso, troviamo un cambio automatico a 8 rapporti. La gamma di motorizzazioni della Seltos include pure un motore benzina di 2 litri ottimizzato per la massima efficienza in grado di erogare 149 CV e 179 Nm.

Successivamente, nel corso del 2026 arriverà anche un Full Hybrid di cui non sono state svelate ancora le specifiche tecniche. Motorizzazione molto interessante soprattutto per il mercato europeo. Come accennato all’inizio, ci sarà anche l’opzione della trazione integrale. Il modello Full Hybrid disporrà della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per poter alimentare dispositivi elettrici esterni.

DISPONIBILITÀ

Ovviamente non mancherà un completo pacchetto di sistemi ADAS che permetteranno di poter disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2. Debutto nel 2026 negli allestimenti base, X-Line e GT-Line. Per scoprire i prezzi bisognerà attendere probabilmente l’inizio del prossimo anno.