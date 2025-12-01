Sta per arrivare un nuovo SUV di KIA: si chiama Seltos. Ecco le prime foto ufficiali

KIA Seltos è un SUV oggi non commercializzato in Europa. Pare che le cose potrebbero cambiare con l’introduzione della nuova generazione che farà il suo debutto ufficiale il 10 dicembre. Tra non molto, dunque, potremo scoprire tutti i segreti di questo nuovo modello che dovrebbe andare a collocarsi al di sotto della KIA Sportage. Pare che questa volta ci sia la possibilità di vederlo anche in Europa dato che si parla di un modello globale e che KIA Europa ha condiviso una serie di immagini teaser che mostrano alcuni particolari del SUV.

LA NUOVA GENERAZIONE ANCHE PER L’EUROPA?

Tutti i dettagli saranno svelati in occasione della presentazione ufficiale della Seltos 2026 da parte di KIA, il 10 dicembre. Tuttavia, il costruttore ha raccontato che il nuovo SUV è stato completamente riprogettato per rafforzare la presenza della casa automobilistica nel segmento dei SUV in rapida crescita in tutto il mondo. Per il nuovo modello, KIA ha continuato ad utilizzare la sua filosofia di design chiamata “Opposites United“. Il SUV dovrebbe disporre di forme massicce con un frontale caratterizzato da sottili fari LED verticali che incorniciano una griglia più ampia con luci diurne integrate. Dai teaser possiamo intravedere le maniglie delle porte a filo che migliorano l’aerodinamica, le finiture in alluminio sul tetto e le piastre paramotore. Stando a quanto racconta la casa automobilistica, saranno disponibili anche gli allestimenti X-Line e GT-Line che permetteranno ai clienti di poter disporre di maggiori possibilità di personalizzazione.

Gli interni non sono stati anticipati ma possiamo immaginare una struttura simile a quella degli ultimi modelli KIA con strumentazione digitale e display per l’infotainment. Sebbene KIA non abbia ancora reso note le dimensioni complete, la nuova Seltos appare leggermente più grande del modello attuale, che misura 4.365 mm in lunghezza. Non bisognerà attendere molto per scoprire maggiori dettagli dato che alla presentazione manca molto poco.

MOTORI

Cosa troveremo sotto al cofano? Seltos non è un SUV elettrico e quindi sarà proposto con motorizzazioni endotermiche. Alla base ci potrebbe essere il motore 1.6 T-GDi ma non si può escludere che KIA preponga pure versioni elettrificate anche per rispettare le sue sempre più stringenti normative sulle emissioni.