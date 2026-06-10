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La Opel Mokka è il nuovo premio del programma 'Affari Tuoi' su Rai 1

Il SUV compatto della Casa del Fulmine diventa il "Super Premio" nel celebre game show condotto da Stefano De Martino.

La Opel Mokka è il nuovo premio del programma 'Affari Tuoi' su Rai 1
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 10 giu 2026
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Il popolare game show “Affari Tuoi”, in onda su Rai 1 con la conduzione di Stefano De Martino, si arricchisce di una novità legata al mondo dell’auto, grazie a una collaborazione con la Casa di Rüsselsheim. Il programma, uno dei più longevi della TV italiana con oltre 3.000 puntate prodotte, introduce infatti il Super Premio Opel.

Il nuovo premio

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Da oggi, i 20 concorrenti (uno per ogni regione italiana) che affrontano la fortuna sfidando le insidie del temuto “Dottore", avranno a disposizione un premio in più: il nuovo SUV Opel Mokka, che andrà ad arricchire il montepremi di ogni puntata. La possibilità di vincere l’automobile durante il gioco si attiverà solamente se il concorrente riuscirà ad aprire tutti pacchi blu nei primi tre tiri della partita. La novità, con ulteriori dettagli, verrà presentata da Stefano De Martino nella puntata del 10 giugno.

Opel Mokka

Il nuovo Mokka si distingue per il design moderno, caratterizzato dall’inconfondibile frontale Opel Vizor, che ha debuttato proprio su questo modello. Gli interni presentano tessuti realizzati con materiali riciclati, come il volante in materiale vegano. La vettura è disponibile con diverse motorizzazioni: benzina da 136 CV con un prezzo che parte da 27.850 euro, ibrida a 48 volt con prezzi da 30.850 euro ed elettrica con prezzi da 36.850 euro.

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