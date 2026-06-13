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Opel: la Grandland veste l'uniforme della Polizia tedesca

La Grandland con motorizzazione ibrida plug-in, allestita con tecnologie all'avanguardia da EDAG, debutta come nuova auto di pattuglia per le forze dell'ordine in Germania.

Opel: la Grandland veste l'uniforme della Polizia tedesca
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 13 giu 2026
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L’Opel Grandland diventa un veicolo di pattuglia per la polizia tedesca. Presentato in anteprima al GPEC (la Mostra e Conferenza Generale delle Attrezzature della Polizia) di Lipsia, il veicolo è stato allestito in collaborazione con gli specialisti di EDAG per soddisfare tutte le esigenze operative quotidiane delle forze dell’ordine.

La versione scelta per questo impiego è la motorizzazione ibrida plug-in in grado di erogare una potenza complessiva di 225 CV (165 kW) e 350 Nm di coppia, abbinata a un cambio elettrificato a doppia frizione a 7 marce. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi, potendo raggiungere all’occorrenza la velocità massima di 220 km/h per garantire interventi rapidi da parte delle forze dell’ordine.

La speciale livrea, sviluppata secondo gli standard VESBA 2.0, presenta adesivi con strisce retroriflettenti e fluorescenti. In questo modo viene garantita la riconoscibilità della vettura da lontano e anche in condizioni atmosferiche difficili. La dotazione tecnica per le emergenze comprende il sistema di allarme Hänsch DBS 4000 con display a matrice, la preinstallazione per la radio Tetra Universal, moduli acustici e un’illuminazione a LED supplementare.

Il comfort degli agenti della Polizei durante i lunghi turni è assicurato dai sedili ergonomici Intelli-Seat Pro a 10 posizioni approvati dall’AGR (un’associazione tedesca indipendente di medici ed esperti posturali). I fari a matrice Intelli-Lux e la telecamera a 360 gradi Intelli-Vision offrono invece una visuale ottimale in ogni situazione operativa.

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