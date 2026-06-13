Opel: la Grandland veste l'uniforme della Polizia tedesca
La Grandland con motorizzazione ibrida plug-in, allestita con tecnologie all'avanguardia da EDAG, debutta come nuova auto di pattuglia per le forze dell'ordine in Germania.
L’Opel Grandland diventa un veicolo di pattuglia per la polizia tedesca. Presentato in anteprima al GPEC (la Mostra e Conferenza Generale delle Attrezzature della Polizia) di Lipsia, il veicolo è stato allestito in collaborazione con gli specialisti di EDAG per soddisfare tutte le esigenze operative quotidiane delle forze dell’ordine.
La versione scelta per questo impiego è la motorizzazione ibrida plug-in in grado di erogare una potenza complessiva di 225 CV (165 kW) e 350 Nm di coppia, abbinata a un cambio elettrificato a doppia frizione a 7 marce. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi, potendo raggiungere all’occorrenza la velocità massima di 220 km/h per garantire interventi rapidi da parte delle forze dell’ordine.
La speciale livrea, sviluppata secondo gli standard VESBA 2.0, presenta adesivi con strisce retroriflettenti e fluorescenti. In questo modo viene garantita la riconoscibilità della vettura da lontano e anche in condizioni atmosferiche difficili. La dotazione tecnica per le emergenze comprende il sistema di allarme Hänsch DBS 4000 con display a matrice, la preinstallazione per la radio Tetra Universal, moduli acustici e un’illuminazione a LED supplementare.
Il comfort degli agenti della Polizei durante i lunghi turni è assicurato dai sedili ergonomici Intelli-Seat Pro a 10 posizioni approvati dall’AGR (un’associazione tedesca indipendente di medici ed esperti posturali). I fari a matrice Intelli-Lux e la telecamera a 360 gradi Intelli-Vision offrono invece una visuale ottimale in ogni situazione operativa.