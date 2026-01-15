La DS Performance Line arriva in Italia, Porte Aperte 17-18 e 24-25 gennaio

In occasione del debutto della serie speciale DS PERFORMANCE Line, DS Automobiles apre le porte dei suoi concessionari italiani nei weekend del 17 e 18 gennaio e poi del 24 e 25. L’iniziativa coinvolge tutti i DS Store del territorio nazionale e rappresenta un’opportunità per scoprire dal vivo le ultime novità della gamma, tra cui l’edizione ispirata direttamente al mondo della Formula E. La nuova serie speciale disponibile su DS 3, N°4 e DS 7 (i modelli adatti per famiglie e neopatentati), rende omaggio allo stile distintivo della monoposto DS E-TENSE FE25 e propone una livrea esclusiva nei toni dell’oro satinato e del nero lucido. Con queste edizioni speciali il marchio DS conferma la volontà di distinguersi con un’offerta che mette al centro stile, tecnologia e artigianalità.

DS 3 PERFORMANCE Line

La DS 3 PERFORMANCE Line è disponibile in versione Hybrid 145 e in variante E-TENSE 100% elettrica. Il design esterno è caratterizzato da una griglia nera con emblema oro satinato, specchietti in tinta coordinata, tetto nero e badge dedicato. Completano il look sportivo i cerchi OSLO da 17” con coprimozzi dorati e copriruota neri.

L’equipaggiamento di serie include sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema 360 Vision con monitoraggio dell’angolo cieco, sedili anteriori riscaldabili, specchietto retrovisore elettrocromico senza cornice, nuove finiture per cruscotto e pannelli porta e il badge DS PERFORMANCE Line sulla plancia. L’abitacolo adotta rivestimenti in tessuto tecnico con inserti in Alcantara, pensati per esaltare comfort ed eleganza.

Il listino parte da 34.900€ per la versione Hybrid e da 42.230€ per la variante elettrica con la possibilità di accedere al leasing biennale da 250€ al mese (con limite di 30.000 km).

N° 4 PERFORMANCE Line

Con la nuova edizione PERFORMANCE Line, la N° 4 si distingue per il frontale ispirato al concept della DS E-TENSE PERFORMANCE, una silhouette atletica e finiture raffinate che richiamano il mondo delle competizioni. Oltre alla presenza delle calotte dorate, la vettura adotta un design specifico sul montante posteriore, cerchi MINNEAPOLIS da 19” (nelle versioni Hybrid, Plug-in e Diesel), oppure cerchi ZURIGO per la variante E-TENSE (sempre da 19”), con taglio diamante e coprimozzi dorati.

Per questo modello è presente anche il motore BlueHDi 130 Automatico, che permette alla N° 4 di diventare l’unica nel suo segmento a offrire quattro versioni: elettrico, ibrido, plug-in e diesel. Gli interni presentano rivestimenti completi in Alcantara nero, pedaliera in alluminio, vetri posteriori oscurati e badge DS PERFORMANCE Line sulla plancia.

A bordo è disponibile il sistema DS IRIS, con navigazione connessa, servizi digitali per tre anni, intelligenza artificiale con ChatGPT integrato e accesso diretto alle ultime notizie. Per la variante E-TENSE sono disponibili anche EV Routing e app e-Routes, per una pianificazione intelligente dei viaggi.

I prezzi partono da 39.300€ per la versione Hybrid 145, salgono a 40.700€ per la Diesel BlueHDi, 44.750€ per la E-TENSE elettrica e 47.850€ per la Plug-in Hybrid 225. È disponibile anche in questo caso un leasing triennale da 250€ al mese (con limite di 45.000 km).

DS 7 PERFORMANCE Line

Il modello più spazioso della gamma, la DS 7, include le calotte degli specchietti, la griglia anteriore, il badge DS e il monogramma posteriore adottano finiture oro satinato, richiamando il design della monoposto. L’equipaggiamento di serie comprende il sistema DS DRIVE ASSIST, le telecamere 360 Vision, il portellone posteriore elettrico con apertura facilitata, il caricatore wireless, due porte USB anteriori e cerchi SILVERSTONE da 19” in nero lucido. I sedili e gli interni sono rivestiti in Alcantara nero, con badge identificativo DS PERFORMANCE Line sulla plancia.

La DS 7 PERFORMANCE Line è disponibile con motore BlueHDi 130 Automatico, a un prezzo di partenza di 46.70€. Anche in questo caso è previsto un leasing triennale con canone mensile da 350€.