DS N°7, nuove immagini del crossover: il debutto si avvicina

Il 2026 sarà per DS Automobiles un anno particolarmente importante anche per il lancio di nuovi modelli, tra cui la nuova generazione della DS 7. Tra le novità di questo SUV c’è il cambio di denominazione che ora verrà chiamato DS N°7. Dopo le prime immagini, la DS N°7 torna sotto i riflettori, anche se in versione camuffata, grazie alle immagini diffuse in rete dal direttore del design Thierry Metroz che confermano le forme più razionali e squadrate di un modello che andrà ad affiancare, e in parte completare, il più elegante e filante della DS N°8.

Le novità della DS N°7

Con la nuova generazione, DS Automobiles dirà addio alla denominazione DS 7 per adottare il nome DS N°7, in linea con il nuovo corso stilistico e tecnologico del marchio. Il SUV verrà realizzato in Italia, nello stabilimento Stellantis di Melfi, e rappresenterà una delle novità più importanti per il marchio francese.

Il design definitivo è ancora nascosto sotto le pellicole, ma le immagini trapelate mostrano un modello dalle proporzioni importanti, con una lunghezza che raggiungerà i 4,7 metri, un passo lungo e sbalzi ridotti Il frontale ospiterà fari sottili allungati, con il tipico disegno a tre proiettori principali già visto sulla DS N°8, probabilmente uniti da una sottile striscia a LED, mentre nella zona posteriore si intravedono gruppi ottici a forma di L, simili a quelli della DS N°8. Il profilo laterale è caratterizzato da maniglie a scomparsa per le portiere anteriori e da maniglie integrate nel montante posteriore, soluzioni che migliorano l’efficienza aerodinamica. Considerando la crescita delle dimensioni e la maggiore altezza del tetto rispetto alla N°8, non è esclusa la possibilità che venga proposta anche una terza fila di sedili, come già avviene su altri modelli del gruppo Stellantis come la Peugeot 5008.

Dal punto di vista tecnico, la DS N°7 utilizzerà la piattaforma STLA Medium, già impiegata su modelli come la nuova Jeep Compass e la Peugeot e-3008. Il SUV sarà proposto in versione 100% elettrica, con potenze che potrebbero raggiungere i 345 CV e un’autonomia che, pur leggermente inferiore a quella della DS N°8 a causa del maggiore volume, dovrebbe comunque superare i 600 km nel ciclo WLTP. In aggiunta alla variante elettrica, è prevista anche una versione ibrida, che dovrebbe comprendere versioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid.

All’interno della gamma DS, la N°7 andrà a sostituire la DS 7, modello centrale nelle vendite degli ultimi anni. Il nuovo SUV avrà un ruolo strategico per il rilancio del marchio sul mercato europeo e sarà posizionato leggermente più in basso rispetto alla DS N°8, pur offrendo maggiore spazio interno. Il prezzo di partenza, secondo le prime ipotesi, potrebbe rimanere sotto i 58.000€ (circa 50.000 sterline) in modo da evitare la tassa britannica sui veicoli di lusso.

Il debutto commerciale è previsto per fine 2026, con l’obiettivo di consolidare la presenza di DS nel segmento dei SUV elettrificati di fascia alta e confermare il ruolo dell’Italia come polo produttivo di riferimento per il gruppo Stellantis.