Con meno di 15€ puoi avere una chiave universale per avvitare e svitare qualsiasi bullone

Quante volte, dopo aver iniziato un lavoro in garage sulla propria auto o moto, ci si accorga di non avere la chiave giusta per stringere un dado o svitare un bullone? Così come quando si è in viaggio non ci si può portare l’intera cassetta degli attrezzi per affrontare possibili imprevisti. Per questo motivo, strumenti multifunzione e salvaspazio sono una delle realtà più utili e affascinanti. Tra questi, una soluzione davvero utile è quella delle chiavi a bussola universali, progettate per adattarsi a una vasta gamma di forme e misure. Su Amazon è in offerta a meno di 12€ una geniale chiave multifunzione che con un solo strumento permette di sostituire l’intera cassetta degli attrezzi.

Una tecnologia innovativ

Alla base del funzionamento di questo strumento c’è un meccanismo composto da una serie di pin mobili in acciaio temperato. Ogni perno si adatta alla forma dell’oggetto da afferrare, che si tratti di un dado, di un gancio o di una vite irregolare. Quando si applica pressione, i pin rientrano in modo da adattarsi sulla sagoma dell’elemento da avvitare o svitare. Questo consente alla chiave di bloccare in sicurezza componenti di diverse dimensioni, generalmente comprese tra i 7 e i 19 mm.

Inoltre, grazie all’adattatore incluso, la chiave può essere collegata facilmente a un trapano o a una chiave a cricchetto, offrendo così maggiore versatilità. Il vantaggio di uno strumento simile è evidente soprattutto in contesti dove non è possibile portare con sé una dotazione completa di chiavi tradizionali.

È uno strumento intelligente per affrontare piccoli imprevisti con un solo attrezzo e avere sempre a portata di mano la chiave giusta per avvitare e svitare dadi, chiodi, viti e bulloni sia durante gli interventi di manutenzione su auto e moto che nei piccoli lavori domestici.