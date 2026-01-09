Nuova Jeep Avenger Black Edition debutta a Bruxelles: ecco com'è fatta

La nuova Jeep Avenger Black Edition ha fatto il suo debutto ufficiale al Salone di Bruxelles 2026. Si tratta di una nuova versione del B-SUV che si caratterizza per una serie di dettagli estetici di colore nero che puntano a voler rendere più accattivante il look della vettura.

IL GRANDE SUCCESSO DELLA JEEP AVENGER

Questo modello ha da subito ottenuto un grande successo. Con oltre 235.000 unità vendute dal lancio, Jeep Avenger continua ad essere una best seller per la casa automobilistica. In Italia, in particolare, nel 2025 ha bissato il grande successo del 2024, diventando il SUV più venduto sul mercato. Non solo: Avenger è anche al secondo posto tra i B-SUV 100% elettrici con una quota del 15,4%. Inoltre, Avenger è una delle auto più vendute in assoluto in Italia (terzo posto). Merito di questo successo anche l’ampia gamma di motorizzazioni con cui viene proposta. Abbiamo infatti versioni a benzina, ibride, anche con la trazione integrale, e 100% elettriche.

JEEP AVENGER BLACK EDITION

Questo modello è basato sull’allestimento Altitude e si caratterizza per una serie di elementi dedicati tra cui loghi Jeep e Avenger neri, cerchi in lega da 17 pollici neri e una console centrale nera. Inoltre, può contare su vetri oscurati, tecnologie avanzate come Hill Descent Control, Selec-Terrain con sei modalità di guida e quadro digitale da 10,25 pollici. La dotazione di serie prevede anche sedili in tessuto-vinile premium, mentre l’esterno è arricchito da fendinebbia per maggiore funzionalità. Tra gli accessori disponibili, il sistema audio JBL premium, il Winter Pack (parabrezza e sedili riscaldati), il sistema di navigazione e il portellone elettrico hands-free.

Per il momento, nulla è stato detto su quali motorizzazioni sarà disponibile questa nuova versione della Jeep Avenger. Non sappiamo nemmeno le tempistiche per il lancio commerciale in Italia e i prezzi. Non rimane che attendere maggiori informazioni sulla nuova Jeep Avenger Black Edition.