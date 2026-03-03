Jeep Avenger, il mercato italiano dei SUV è ancora suo: i numeri

In attesa del prossimo restyling (che dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno) continuano ad arrivare notizie positive per le vendite della Jeep Avenger. Oltre a essere il secondo modello più venduto in Italia (dietro solo alla FIAT Panda) è anche per il mese di febbraio il SUV più venduto nel nostro Paese.

I numeri del successo

Febbraio, quindi, è una conferma del successo della Avenger. Il modello, infatti, si riconferma come il SUV più venduto in Italia, sia nel singolo mese che nel cumulo del primo bimestre 2026, con una quota nel comparto che raggiunge il 6,65%. Nel segmento B-SUV la quota sfiora il 14%, mentre circoscrivendo l’analisi al solo mercato privati sale al 10,4%. In pratica, più di un acquirente privato su dieci ha scelto l’Avenger.

La leadership non si ferma al dato complessivo. Sul fronte elettrico, l’Avenger è il B-SUV 100% elettrico più venduto a febbraio, con una quota vicina al 18%. Il marchio Jeep nel suo complesso si posiziona all’ottavo posto nella classifica generale delle passenger car italiane, con una quota del 4,3%.

Tante varianti tra cui scegliere

Alla base di questa continuità c’è una gamma costruita attorno al principio della libertà di scelta. L’Avenger è disponibile in quattro varianti di motorizzazione. La prima è la versione 100% elettrica. La seconda è l’e-Hybrid con motore a 48V e cambio automatico. La terza è la versione benzina con cambio manuale. La quarta è la 4xe con trazione integrale elettrificata, che porta nel segmento B-SUV capacità off-road tipiche dei segmenti superiori. A completare la gamma ci sono versioni speciali in edizione limitata come la 4xe The North Face Edition.

Non solo Avenger

Mentre l’Avenger consolida i propri numeri, Jeep guarda al segmento superiore con la Nuova Compass, il cui lancio è in corso con ordini già aperti. Il modello è costruito sulla piattaforma STLA Medium e propone una gamma articolata anche qui su più versioni.

Si parte dall’e-Hybrid da 145 CV, si passa all’e-hybrid plug-in da 225 CV e si arriva alle versioni completamente elettriche che erogano fino a 375 CV, con trazione integrale e autonomia dichiarata di 650 km. Sul piano tecnico il coefficiente aerodinamico si attesta a 0,29, l’altezza da terra supera i 200 mm e la capacità di guado raggiunge i 480 mm. Per chi ordina entro il 31 marzo, la versione e-Hybrid 145 CV è offerta con 5.000€ di supervalutazione dell’usato e finanziamento a interessi zero.