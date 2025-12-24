DS 7, nel 2026 sarà tutta nuova e si chiamerà DS N°7

Lavori in corso per la nuova generazione della DS 7 che cambierà nome in DS N°7 e sarà tra le più importanti novità che il marchio francese porterà al debutto nel corso del 2026. Il lavoro di sviluppo sta andando avanti e attraverso il forum WorldScoop sono trapelate nuove foto spia che permettono di dare un’occhiata alle forme del nuovo modello. Ovviamente, la carrozzeria appare ancora camuffata con pellicole che nascono i dettagli del design.

TUTTA NUOVA E SARÀ PRODOTTA IN ITALIA

La nuova DS N°7 poggerà sulla piattaforma STLA Medium e rispetto al modello attuale crescerà di dimensioni per arrivare verso i 4,7 metri di lunghezza. Da quanto si può vedere, il nuovo SUV francese presenterà forme massicce e si caratterizzerà per un fontale dove saranno presenti fari allungati dalle forme molto sottili che alla fine potrebbero essere uniti tra di loro da una sottile striscia a LED. Passo lungo e sbalzi corti sia all’anteriore e sia al posteriore. Al posteriore si intravede una parte dei nuovi gruppi ottici che potrebbero avere una forma simile a quella della DS N°8, dunque a forma di L, forse uniti tra loro da una barra luminosa. Di profilo possiamo notare che le portiere anteriori presentano maniglie a scomparsa, scelta stilistica che permette di migliorare l’efficienza aerodinamica. Le maniglie posteriori, invece, sono integrate nel montante.

L’abitacolo? Le nuove foto spia non lo mostrano. Tuttavia, possiamo immaginarci una struttura simile a quella della DS N°8. Dunque, stile minimalista e ampi schermi per la strumentazione digitale ed il sistema infotainment. La nuova DS N°7 sarà prodotta in Italia all’interno dello stabilimento di Melfi.

IBRIDA ED ELETTRICA

L’utilizzo della piattaforma STLA Medium significa che il nuovo SUV sarà sicuramente elettrico e adotterà i powertrain che oggi troviamo su altri modelli del Gruppo Stellantis che utilizzano la medesima piattaforma come la nuova Jeep Compass e la Peugeot e-3008. Sebbene non ci siano conferme, è possibile che il SUV sia anche proposto con motorizzazioni ibride, cioè Mild Hybrid e Plug-in. Ne sapremo molto di più nel corso dei prossimi mesi.