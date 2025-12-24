Telepass Sempre: canone zero per un anno e 50% di cashback con l'offerta di Natale

La promo di fine 2025 rappresenta l’occasione giusta per scegliere Telepass. In questo momento, infatti, è possibile puntare su Telepass Sempre, pacchetto che include sia il dispositivo Telepass che i servizi di mobilità.

Grazie alla promo in corso è possibile accedere all’abbonamento con canone zero per 12 mesi (poi 3,90 euro al mese). In aggiunta è disponibile il cashback del 50% sul pedaggio fino al 31 maggio 2026.

L’offerta può essere richiesta direttamente tramite l’app di Telepass, scaricabile dal link qui di sotto. Al momento della registrazione è necessario inserire il codice promo 50PED.

La promozione è riservata ai nuovi utenti che attivano il servizio entro il prossimo 11 gennaio 2026.

Perché scegliere Telepass oggi

Con Telepass è possibile accedere a un vero e proprio ecosistema di servizi, grazie a un’app che comprende un accesso rapido a diverse funzionalità, dal controllo dei transiti in autostrada, al pagamento dei parcheggi, dall’accesso all’Area C di Milano all’acquisto di vignette elettroniche per i viaggi all’estero.

Troviamo anche la possibilità di pagare il bollo auto, gestire la ricarica dell’auto elettrica, accedere a servizi di trasporto pubblico, al noleggio di scooter, bici e monopattini ma anche all’acquisto di skipass e Venezia Pass.

Grazie alla promozione in corso è possibile accedere a Telepass Sempre con canone zero per 12 mesi e senza alcun costo di attivazione. Al termine del periodo promozionale, invece, il costo sarà di 3,90 euro al mese.

C’è anche la possibilità di sfruttare il 50% di cashback sul pedaggio, inserendo il codice 50PED. La promozione in questione garantisce un rimborso fino a 5 euro al mese e terminerà il 31 maggio 2026, con la possibilità di ottenere fino a 30 euro di rimborso.

Per sfruttare subito la promozione basta raggiungere il sito di Telepass tramite il link riportato qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 11 gennaio 2026 per richiedere l’offerta.