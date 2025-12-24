Kosmera si presenta al CES 2026 con due creazioni. Ecco cosa sappiamo sull'hypercar

Recentemente è stato annunciato il grande debutto di Kosmera e ora l’azienda ha rivelato che porterà in realtà due auto al CES. Abbiamo già avuto modo di vedere la berlina in stile Porsche, ma la società ha annunciato la volontà di presentare a CES anche una “hypercar a nuova energia".

Al momento non sono stati rivelati molti dettagli in merito alla nuova creazione ma è stato comunicato che il modello fonderà la classica eredità delle supercar con la tecnologia di nuova generazione. E’ stato inoltre comunicato che entrambi i veicoli saranno “splendidi da ammirare, emozionanti da guidare ed esaltanti da vivere".

I dati del modello, come anticipato, ancora sono pochi e anche dal punto di vista del design non si sa molto ma un teaser suggerisce che l’hypercar avrà una griglia prominente. Si possono anche notare parafanghi pronunciati e sinuosi, un tetto spiovente e un grande spoiler al posteriore.

Si sa che l’auto sarà dotata di un powertrain molto performante che permetterà di produrre 476 CV per ruota; questo si traduce in una potenza di circa 1.903 CV. Kosmera ha inoltre dichiarato che sarebbe lecito aspettarsi un rapporto peso/potenza vicino a 1:1, oltre ad un telaio di nuova concezione che utilizza compositi di livello aerospaziale e metalli stampati in 3D. Tutto questo dovrebbe contribuire a conferire alla vettura una sorprendente rigidità torsionale.

Per questo progetto è inoltre previsto un AI Coach che permetterà di trasfromare guidatori comuni in esperti in pista. Questo sistema utilizzerà grafiche sull’head-up display per mostrare ai conducenti la linea di gara ideale.

Kosmera ha inoltre aggiunto che il modello sarà dotato di un rivoluzionario sistema di sospensioni attive a motore lineare, progettato per passare senza soluzione di continuità da una guida fluida a sensazione zero ad un assetto rigido e pronto per la pista.

Attenzione però perchè i modelli saranno presentati come prototipi e vetture da esposizione statica, pensati per mostrare le capacità di design esterno e interno del marchio e posizionarsi nel segmento premium, senza però indicazioni su produzione o commercializzazione. Inoltre, è improbabile che vengano venduti negli Stati Uniti: il nome Kosmera è infatti registrato da un’azienda cinese, rendendo il CES l’occasione più probabile per il pubblico americano di vederli dal vivo.