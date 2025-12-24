Lamborghini Huracan Sterrato: negli USA la polizia la utilizza in un modo speciale

Nel New Jersey c’è una Lamborghini che non serve a correre, né a inseguire qualcuno. Ed è proprio questo il punto. La Huracan Sterrato, entrata di recente nell’orbita delle forze dell’ordine, non nasce per fare scena o per alimentare fantasie da film d’azione, ma per attirare l’attenzione su un problema molto reale e drammaticamente diffuso: la dipendenza da oppioidi.

Nonostante sotto il cofano batta un V10 da supercar, questa Lamborghini non vedrà turni di notte né sirene spiegate sull’autostrada. Il suo ruolo è un altro, più silenzioso ma forse più importante: farsi notare, fermare le persone, farle avvicinare e spingerle a parlare di qualcosa che spesso viene ignorato o nascosto.

Un’auto che diventa messaggio

La Huracan Sterrato è stata concessa in prestito al Dipartimento di Polizia di Garfield dalla concessionaria Lamborghini Paramus e rivestita con una livrea speciale, ispirata a quella delle vere auto di pattuglia. Non è solo una questione estetica: ogni dettaglio è pensato per incuriosire e abbassare le barriere, soprattutto quando si parla di dipendenza, un tema che ancora oggi porta con sé vergogna e pregiudizi.

Tra gli elementi più significativi c’è un codice QR ben visibile sulla carrozzeria. Basta inquadrarlo con lo smartphone per essere collegati direttamente al Center for Alcohol and Drug Resources. Dall’altra parte non c’è un modulo da compilare, ma una persona reale, disponibile 24 ore su 24, pronta ad ascoltare, orientare e indicare percorsi di aiuto concreti.

La Lamborghini non verrà impiegata su strada in senso operativo. La sua presenza è prevista piuttosto in eventi pubblici, iniziative per i giovani e appuntamenti organizzati dal dipartimento, dove può diventare un catalizzatore di attenzione e conversazioni. Il primo debutto è avvenuto il 18 dicembre, durante la 37ª edizione annuale della PBA Toy Drive alla Closter Fire House, un contesto lontano dalle luci dei riflettori ma perfetto per entrare in contatto con la comunità.

Più di una supercar, un simbolo

Oltre alla livrea personalizzata, la Huracan Sterrato è stata equipaggiata anche con una barra luminosa blu sul tetto, in pieno stile polizia. Lamborghini Paramus ha confermato che l’auto resterà in questa configurazione almeno fino a giugno del prossimo anno, dando tempo alla campagna di radicarsi e farsi riconoscere.

Paradossalmente, dal punto di vista tecnico, questa Lamborghini sarebbe più che capace di fare il “lavoro sporco": è veloce, potente e grazie all’assetto rialzato può affrontare senza problemi strade rovinate e superfici difficili. Ma qui la velocità non conta. Quello che conta è il messaggio.

In un’epoca in cui spesso si cerca l’impatto solo attraverso i numeri o le statistiche, Garfield ha scelto una strada diversa: usare qualcosa di estremo e inaspettato per parlare di fragilità umane. E forse è proprio questo contrasto, tra una supercar da sogno e una realtà durissima, a rendere l’iniziativa così efficace.