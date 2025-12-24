Renault 4 elettrica 4x4, il CEO la vuole e potrebbe diventare realtà

Renault 4 è un crossover elettrico di poco più di 4,1 metri di lunghezza che da poco è arrivato sul mercato. Le motorizzazioni sono le stesse delle Renault 5 dato che condividono la medesima piattaforma. Questo significa che non ci sono versioni dotate di doppio motore e della trazione integrale. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare e in un futuro non troppo lontano la Renault 4 potrebbe offrire anche le 4 ruote motrici. Alcuni mesi fa abbiamo visto un paio di concept basati su questo modello, caratterizzati dalla presenza di un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, un modo per poter disporre della trazione integrale. All’epoca si parlava anche della possibilità che questa soluzione tecnica potesse effettivamente arrivare sui modelli di produzione.

IL CEO DI RENAULT VUOLE UNA R4 A TRAZIONE INTEGRALE

Stando a quanto raccontano i colleghi inglesi di Autocar, il CEO di Renault Fabrice Cambolive ha affermato che “spingerà" affinché il modello a quattro ruote motrici entri in produzione. Una versione con doppio motore e la trazione integrale, secondo il numero uno di Renault, potrà migliorare l’attrattiva della Renault 4 in alcuni mercati, soprattutto quelli del Nord Europa. Tecnicamente non ci sarebbero problemi come hanno già mostrato i concept. L’integrazione di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore non comporterebbe difficoltà tecniche. Al momento non ci sono numeri ufficiali e quindi non sappiamo le caratteristiche del powertrain di una possibile futura Renault 4 elettrica dual motor. Non dobbiamo comunque aspettarci potenze particolarmente elevate dal motore sull’asse posteriore dato che servirà solamente per offrire la trazione integrale quando ce ne sarà effettivamente bisogno.

Ne sapremo certamente di più nel corso del 2026 e questo modello potrebbe essere una delle più interessanti novità Renault per il nuovo anno. Se una decisione non è stata ancora presa, secondo Cambolive, dipende solamente dal fatto che Renault ha dovuto definire le sue priorità strategiche. Il CEO comunque vuole la Renault 4 a trazione integrale e quindi è molto probabile che questo modello arrivi davvero su strada.