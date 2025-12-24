Dongfeng rinvia le sue batterie allo stato solido: produzione dal 2027

Dongfeng è tra le case automobilistiche cinesi che sta lavorando allo sviluppo delle batterie allo stato solido, una tecnologia su cui sono impegnate diverse aziende. Stando a quanto riporta la stampa cinese, Dongfeng avrebbe rinviato la produzione di massa delle sue batterie allo stato solido al 2027. Attualmente, la casa automobilistica starebbe continuando lo sviluppo di tale tecnologia e sono già in corso test su strada su vetture prototipo. Un mesetto fa, l’azienda aveva annunciato che avrebbe avviato la produzione in massa delle sue batterie allo stato solido con una densità energetica pari a 350 Wh/kg a settembre 2026, sfruttando una linea di produzione pilota da 0,2 GWh.

A quanto pare, però, le tempistiche sono state modificate e sono state annunciate durante una recente visita dei dirigenti della casa automobilistica presso l’impianto pilota dedicato alle batterie allo stato solido.

NON BISOGNA AVERE FRETTA

Dongfeng fa sapere di aver sviluppato con successo batterie allo stato solido dotate di una nuova tecnologia in grado di migliorare l’autonomia delle vetture elettriche. Il team di ricerca e sviluppo ha annunciato l’obiettivo di lanciare la distribuzione di batterie completamente allo stato solido nel 2027. Pertanto, il lancio di questa tecnologia è stato posticipato da settembre 2026 al 2027. L’azienda è poi andata più più nello specifico, accennando ad alcuni motivi sul perché ha deciso di rimandare la produzione di massa delle sue batterie allo stato solido. Attualmente, il team di ricerca e sviluppo è impegnato in una discussione approfondita su questioni chiave come i percorsi tecnici, il controllo dei costi e il ritmo di industrializzazione. Insomma, ci sono ancora diverse cose da sistemare nel percorso di industrializzazione. Non bisogna avere fretta e quindi Dongfeng ha deciso di adottare un approccio prudente.

LA BATTERIA ALLO STATO SOLIDO

Come accennato in precedente, la batteria allo stato solido di Dongfeng potrà contare su di una densità energetica di 350 Wh/kg. A quanto pare, ha già superato positivamente i test si sicurezza ed è in grado di conservare il 72% della sua capacità a temperature estremamente basse, meno 32 gradi. Questa batteria allo stato solido entrerà a far parte della piattaforma Mach Super-kV Pure-Electric di Dongfeng che può contare su di un’architettura a 1.200 V. Si parla della possibilità di offrire autonomie superiori ai 1.000 km. Il rinvio di Dongfeng è comunque la dimostrazione che sulla tecnologia allo stato solido c’è ancora molto da lavorare. Anche se nel giro di un paio di anni dovessero arrivare i primi modelli, si tratterebbe di serie limitate. Per una diffusione di massa ci vorranno ancora diversi anni, probabilmente non prima del 2030 stando a diverse aziende del settore come CATL.