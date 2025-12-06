Renault 4 elettrica, il crossover elettrico punta su accessori e personalizzazione

Renault 4 E-Tech Electric è arrivata da poco sul mercato italiano. Stile da crossover, con un look che richiama la Renault 4 del passato. Il tutto, però, con motorizzazioni solamente elettriche. La casa automobilistica ha voluto raccontare qualcosa di più sugli allestimenti e sulle possibilità di personalizzazione offerte dal suo crossover elettrico. Tinte carrozzeria, cerchi, accessori ed elementi decorativi permettono di creare centinaia di combinazioni. Inoltre, sono in arrivo anche ulteriori opzioni all’interno del catalogo di accessori. C’è addirittura un cestino di vimini porta-pane, inaugurato con Renault 5 E-Tech Electric, insieme alla cover intercambiabile dell’e-pop shifter.

Le personalizzazioni esterne per tetto, cofano, parafanghi e rostri dei paraurti sono previste in due linee grafiche dedicate:

Fl4sh: Giallo / Blu celeste per un look sportivo

NumbeR4: Argento / Rame per uno stile più raffinato

TRE ALLESTIMENTI PER TRE AMBIENTI DISTINTI

La nuova Renault 4 elettrica è proposta in 3 allestimenti a cui corrispondono altrettanti ambienti differenti: Evolution, Techno e Iconic. Più nel dettaglio, La versione Evolution si distingue per la plancia e i pannelli porta di tonalità chiare, in contrasto con le sellerie grigio scuro. Le cuciture richiamano i colori della bandiera francese. Invece, l’allestimento Techno trae ispirazione dal mondo dei jeans, unendo un tessuto textile refined (TEP) blu scuro ad un poliestere riciclato dalla tonalità blu saturo. Rivetti in rame sui sedili celano l’easter egg “Allez-y vous êtes en Renault 4”, mentre le cuciture, anch’esse ramate, evocano l’universo del denim. Plancia e pannelli porta presentano lo stesso raffinato tessuto trapuntato.

Infine, la versione Iconic offre un ambiente sportivo e raffinato. I sedili combinano un tessuto pied-de-poule con cuciture gialle e un TEP in parte riciclato e bio-sourced. Il giallo diventa protagonista anche dei motivi a cinturino d’orologio che decorano sedili e plancia, quest’ultima impreziosita dalla retroilluminazione del logo “Renault 4”, inciso al laser.

PREZZO

Al top di gamma della Renault 4 E-Tech Electric troviamo un motore da 110 kW (150 CV) e 245 Nm abbinato ad una batteria con una capacità di 52 kWh. L’autonomia arriva a circa 400 km secondo il ciclo WLTP. La versione “base", invece, è proposta con un propulsore da 90 kW (120 CV) e 225 Nm e un accumulatore da 40 kWh. La percorrenza supera i 300 km secondo il ciclo WLTP. I prezzi partono da 29.900 euro.