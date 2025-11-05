Nuova Renault 4 elettrica, comfort e sicurezza: guida one pedal e sistema Extended Grip

Renault 4 E-Tech Electric è da poco arrivata sul mercato. Il crossover elettrico di 4,14 m di lunghezza punta a bissare il successo che sta ottenendo la Renault 5. La casa automobilistica crede molto in questo modello che poggia sulla piattaforma AmpR Small, dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici. Un modello che punta molto sul comfort e sul pacere di guida. Per questo, Renault ha voluto ricordare alcuni aspetti chiave della nuova Renault 4.

GUIDA ONE PEDAL

Molte auto elettriche dispongono della guida one pedal che è molto apprezzata dagli automobilisti dato che permette rallentare e fermarsi completamente semplicemente rilasciando l’acceleratore, senza toccare il pedale del freno. Oltre ad essere molto comoda soprattutto nel traffico, permette di massimizzare il recupero dell’energia, migliorando così l’autonomia. La nuova Renault 4 è il primo modello elettrico del marchio francese ad essere dotato di serie della guida one pedal, disponibile a partire dall’allestimento Techno. Si tratta di una quarta modalità di frenata rigenerativa, attivabile come le altre tramite i paddle al volante.

Renault spiega che questa funzione si disattiva automaticamente in retromarcia, per mantenere la resistenza al minimo e garantire manovre fluide e controllate durante il parcheggio, e si riattiva automaticamente oltre i 12 km/h. La guida one pedal si disattiva anche nella modalità Snow del sistema antislittamento avanzato Extended Grip, per offrire la massima sicurezza su superfici a bassa aderenza. La nuova Renault 4 può contare anche sul nuovo sistema di frenata dinamica che integra impianto frenante ed ESP in un unico modulo. I vantaggi? Meno ingombro sotto il cofano e tempi dimezzati per l’attivazione della frenata automatica di emergenza.

SISTEMA EXTENDED GRIP PER ANDARE OVUNQUE

Renault 4 E-Tech Electric è stata sviluppata per potersi muovere senza problemi su tutte le tipologie di strade, da quelle di città a quelle di montagna. Il piccolo crossover elettrico è infatti dotato del sistema Extended Grip, disponibile di serie o in opzione a seconda delle versioni. In abbinamento con pneumatici 4 stagioni questo sistema permette di affrontare strade fangose, innevate o dissestate in totale sicurezza, grazie anche alle due nuove modalità Snow e All-Terrain, selezionabili tramite i settaggi MULTI-SENSE.

Snow : regola la coppia motore da 0 a 50 km/h per una trazione ottimale su superfici scivolose;

: regola la coppia motore da 0 a 50 km/h per una trazione ottimale su superfici scivolose; All-Terrain: privilegia la motricità fino a 80 km/h, permettendo di mantenere il controllo anche in caso di slittamento di una ruota anteriore.

La coppia si adatta istantaneamente alle condizioni della strada e ai dati trasmessi dall’ESP, garantendo stabilità, sicurezza e piacere di guida in ogni condizione di guida. Infine, Renault 4 offre una capacità di traino fino a 750 kg e un bagagliaio di 420 litri.