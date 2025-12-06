Autostrade per l’Italia, una campagna di prevenzione per un Natale sicuro con la Polizia Stradale

Le festività natalizie si stanno avvicinando e in questo periodo, molti italiani si concederanno una piccola vacanza. Questo significa anche che ci sarà un maggiore afflusso di auto sulle strade. Proprio per tale motivo, Autostrade per l’Italia ha deciso di lanciare “Guida senza rischi”, cioè una campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato.

INCENTIVARE UNA GUIDA SICURA

L’iniziativa, parta da oggi e durerà fino al 25 dicembre su stampa quotidiana e periodica, canali digitali e social, radio e nelle aree di servizio della rete Aspi. Il tutto si inserisce nel quadro di attività del Gruppo Autostrade per l’Italia volte alla diffusione di una cultura della sicurezza fondata su prevenzione, consapevolezza e responsabilità individuale. In particolare, si vuole mette in evidenza il nesso diretto tra alcune abitudini scorrette e l’aumento del rischio alla guida. Nelle compagne visual, ogni comportamento errato alla guida, come non allacciare la cintura, usare lo smartphone durante la marcia, superare i limiti di velocità è affiancato al rischio concreto che ne deriva, rendendo evidente come una scelta apparentemente minima possa incidere sulla sicurezza degli utenti e dei lavoratori presenti lungo la rete.

Approccio simile anche per la campagna radiofonica con la voce di Ambra Sabatini, campionessa paralimpica, per mettere soprattutto in evidenza i rischi di utilizzare lo smartphone alla guida. Attraverso un QR code, la campagna rimanda inoltre a una sezione dedicata su autostrade.it, con consigli utili per i comportamenti di guida corretti, approfondimenti sui principali fattori di rischio e contenuti sul tema della sicurezza stradale rivolti sia agli automobilisti sia agli autotrasportatori. Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, su questa nuova campagna per la sicurezza stradale ha commentato: