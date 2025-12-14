Novità Renault 2026: i nuovi modelli in arrivo

Il 2025 è stato un anno davvero importante per Renault. La casa automobilistica ha svelato diverse importanti novità tra cui la sesta generazione della Renault Clio e la nuova Twingo elettrica su cui la casa automobilistica scommette molto. Il 2025 è stato anche un anno di grandi cambiamenti per Renault dato che a sorpresa è andato via il CEO Luca de Meo. Il 2026 sarà un altro anno di grandi novità. Da una parte arriveranno sul mercato alcune delle ultime novità del marchio francese ma non mancheranno nemmeno nuovi modelli fondamentali per il piano d crescita in Europa. Dunque, tra lanci commerciali e nuove presentazioni, ecco come dovrebbe essere il 2026 di Renault, almeno in base a quello che sappiamo oggi.

RENAULT CLIO

Dopo la presentazione della nuova Renault Clio a settembre, all’inizio del 2026 partiranno le prime consegna della nuova compatta francese. Il nuovo modello è cambiato profondamente ed è anche più grande dato che si passa da 4.05 m di lunghezza a 4,12 m. Il frontale, in particolare, è stato completamente ridisegnato. La nuova firma luminosa, con le grandi luci diurne che ricordano la losanga del logo, è completata dal gruppo ottico anteriore dalle forme riviste. Anche l’abitacolo ha ricevuto un sostanzioso upgrade. La struttura della plancia ricorda quella della Renault 5 e parlando della tecnologia troviamo quindi un doppio display da 10,1 pollici.

La nuova Clio (qui la nostra prova) sarà proposta con tre motorizzazione differenti. Al vertice della gamma c’è la nuova E-Tech Full Hybrid 160 CV. Andando avanti, alla base della gamma la nuova Renault Clio troviamo la motorizzazione a 3 cilindri TCe 1.2 da 115 CV. In un secondo momento arriverà anche la versione Eco-G 120 a 3 cilindri con trasmissione automatica EDC e doppia alimentazione benzina-GPL. I prezzi? 3 allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Il listino attacca da 15.950 euro.

RENAULT TWINGO

Questa è la grande scommessa di Renault, la sua nuova citycar elettrica. Dopo essere uscita di scena nel 2024, la Twingo è tornata con un look che richiama quello della prima generazione a partire dai fari dalla forma circolare. Per il suo sviluppo, per renderlo il più veloce possibile, Renault ha sfruttato le competenze del suo nuovo centro di ricerca e sviluppo che si trova in Cina. La nuova Renault Twingo E-Tech Electric adotta un motore elettrico da 82 CV e 175 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria LFP con una capacità di 27,5 kWh (utilizzabili) che permette una percorrenza di 263 km secondo il ciclo WLTP.

Gli allestimenti sono due: Evolution e Techno. I prezzi sono, rispettivamente, di 19.500 euro e 21.100 euro. Attenzione, però, il modello base sarà disponibile all’ordine solamente dalla primavera del 2026. In ogni caso, le prime consegne del modello Techno sono previste per l’inizio del 2026.

RENAULT MEGANE RESTYLING

Sarà una delle più importanti novità di prodotto del 2026 di Renault. La Megane ha bisogno di un restyling per rimanere competitiva ed è arrivo un aggiornamento molto importante dato che ci saranno novità non solo di design ma anche di meccanica. Foto spia ne abbiamo già viste e il debutto del nuovo modello è atteso per il 2026. Per il nuovo modello, le modifiche al look permetteranno di rendere l’aspetto del crossover più sportiveggiante. Il frontale sarà rivisto e non dovrebbero mancare nemmeno novità per l’abitacolo. Nuovo look più sportivo per tornare a competere sul mercato ma non solo. Infatti, ci saranno anche novità di powertrain. Per il momento è stato solo confermato che arriveranno batterie di maggiore capacità. Si specula sulla possibilità che sia adottato il pacco batterie da 87 kWh utilizzato sulla Scenic, la cui autonomia supera i 600 km. Inoltre, la versione entry level dell’elettrica potrà contare anche su batterie LFP per poter contenere i prezzi.

RENAULT 4 4X4

La casa automobilistica francese ne ha parlato diverse volte e sebbene una conferma ufficiale non ci sia, da più parti si specula che dai quei concept basati su di una Renault 4 4×4 mostrati nei mesi passati, potrebbe arrivare effettivamente un modello di serie. Indiscrezioni da questo punto di vista sarebbero molte e si attende una qualche conferma da parte della casa automobilistica. Il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per una Renault 4 elettrica con la trazione integrale. Tecnicamente parlando, Renault andrebbe ad aggiungere un secondo piccolo motore elettrico sull’asse posteriore per offrire le 4×4.