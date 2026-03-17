Renault Symbioz, col motore ECO-G 120 a GPL ben 1.400 km di autonomia

Renault Symbioz ha una storia recente alle spalle, ma può già guardarsi indietro con orgoglio perché i dati di mercato non mentono: più di 100.000 ordini in Europa. Adesso, la gamma di questo SUV compatto si amplia con un motore che potrebbe permettere di aumentare il contatore di vendite, specialmente grazie all’apporto che potrebbe derivare direttamente dal nostro mercato, particolarmente sensibile al sensibile al fascino del GPL. Sotto al cofano di Symbioz, infatti, arriva il nuovo ECO-G 120, l’atteso bifuel benzina/GPL che in questo periodo di tensioni in Medio Oriente e di rincaro dei prezzi alla pompa sembra quasi un carburante rifugio. Il listino parte da 25.900 euro, ma vedremo più avanti.

Dimensioni a prova di famiglia

Con una lunghezza di 4,41 metri, la Symbioz offre dimensioni ideali sia per l’utilizzo cittadino che per i viaggi di lungo raggio. Anche le famiglie non ne restano indifferenti, merito di un bagagliaio generoso che può raggiungere una capacità di 624 litri, un valore di riferimento per la categoria. Inoltre, l’esperienza a bordo viene resa più coinvolgente grazie a tecnologie di ottima levatura, a partire dal sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, una dotazione scelta da ben tre clienti su quattro.

A ciò si somma l’innovativo tetto panoramico Solarbay, che grazie alla sua capacità di opacizzarsi protegge l’abitacolo dal calore garantendo al contempo un comfort luminoso inedito. Addirittura senza l’utilizzo di alcuna tendina parasole.

Il nuovo motore a GPL

Il pezzo forte di questa versione, come dicevamo, è però il motore ECO-G 120. Nella fattispecie parliamo di un 1.2 litri turbo a tre cilindri a iniezione diretta, in grado di erogare una potenza di 120 CV (90 kW) e una coppia massima di 200 Nm. Questa unità può essere indirizzata anche ai grandi stradisti, perché con un pieno complessivo di benzina e GPL si possono percorrere addirittura fino a 1.400 chilometri, grazie ai due serbatoi: uno da 48 litri per la benzina e uno da 50 litri per il GPL. Inoltre, sotto il profilo ambientale, il motore Eco-G 120 vanta emissioni di CO₂ contenute in soli 116 g/km quando funziona a GPL, garantendo un risparmio medio del 10% rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti.

Renault ha integrato la tecnologia GPL direttamente in fabbrica, assicurando una robustezza e un’affidabilità pari a quelle dei motori tradizionali. Il serbatoio del gas è installato al posto della ruota di scorta, una scelta progettuale intelligente che non incide né sulla capacità del serbatoio della benzina né sul volume di carico del bagagliaio. Abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti, il propulsore assicura una guida fluida e piacevole, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 12 secondi.

Listino prezzi

Per quanto riguarda l’offerta commerciale, la gamma Symbioz è strutturata in quattro livelli di allestimento:

Evolution;

Techno;

Esprit Alpine;

Iconic.

Le versioni premium, Esprit Alpine e Iconic, rappresentano oltre un terzo delle vendite, mentre l’allestimento Techno rimane il preferito dai clienti con il 46% delle preferenze. La nuova motorizzazione Eco-G 120 è già ordinabile, con le prime consegne previste per il secondo trimestre dell’anno. Come anticipato in apertura, il listino prezzi parte dai 25.900 euro per la versione Evolution, confermando la Symbioz come uno dei modelli più attrattivi e accessibili del segmento C-SUV.