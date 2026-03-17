Nascosta per 18 anni, ritrovata in Norvegia la Nissan Skyline di 2 Fast 2 Furious

Per anni è stata considerata una sorta di leggenda tra gli appassionati di auto e cinema. Stiamo parlando della Nissan Skyline R34 GT-R di 2 Fast 2 Furious. Proprio quella guidata da Paul Walker nei panni di Brian O’Conner. Un miti che sembrava svanito nel nulla. Distrutta, persa, forse dimenticata in qualche magazzino. E invece no. La verità è molto meno spettacolare, ma forse ancora più affascinante.

Un’auto scomparsa… ma solo lontano dai riflettori

Nel 2003, ovvero quando il film uscì, il mondo era molto diverso da oggi. I social media non esistevano come li conosciamo ora. E inoltre il concetto stesso di “hype” (clamore mediatico) era decisamente più limitato. Le auto dei film, per quanto iconiche potevano essere, non venivano seguite passo passo nel loro “dopo cinema”.

E di fatto la Nissan Skyline non è mai stata rubata né distrutta. Semplicemente è uscita dai radar. Dopo le riprese, l’auto passò brevemente dal Volo Museum negli Stati Uniti. Per poi finire, intorno al 2008, nelle mani di un collezionista privato in Norvegia. Un proprietario riservato, lontano da eventi, esposizioni e soprattutto dai social.

L’auto? Praticamente invisibile al pubblico. Niente raduni, niente foto online. Semplicemente… dormiente. E un dettaglio quasi surreale? Ebbene la Skyline veniva tenuta in soggiorno. Proprio come un bell’oggetto d’arte più che come un’auto.

Il ritrovamento dopo anni di ricerche

A riportarla alla luce è stata Chrome Cars, che è riuscita a rintracciarla e ad acquistarla dopo una lunga trattativa durata anni. Secondo Craig Lieberman, consulente tecnico del film, la produzione utilizzò diverse vetture: stunt car, auto per i salti, modelli modificati e tre “hero cars”, cioè le auto principali destinate alle riprese ravvicinate. Quella ritrovata è proprio una di queste. Non solo. Potrebbe addirittura essere l’unica Skyline R34 GT-R del film rimasta completamente originale. Un dettaglio non da poco per i collezionisti

Un valore destinato a salire

E qui la domanda giunge quasi inevitabile. Ma quanto potrebbe valere oggi un’auto del genere? Le premesse parlano chiaro. Negli ultimi anni, diverse auto della saga hanno raggiunto cifre impressionanti. Una delle Skyline guidata da Paul Walker è stata venduta per milioni, mentre la Mazda RX-7 di Han (Tokyo Drift) ha superato la soglia del milione.

Questa, però, ha qualcosa in più. Autenticità, stato originale e un’aura quasi mitologica costruita nel tempo. È probabile che, quando verrà messa all’asta, possa stabilire nuovi record. Ma come sempre accade in questi casi, sarà il mercato a decidere davvero quanto vale un pezzo di storia come questo.

Photo credit: Chrome Cars