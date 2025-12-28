Questa Nissan Skyline R34 è rarissima e vale oltre 600 mila dollari

Nel panorama affollato e altamente competitivo del tuning giapponese, pochi nomi riescono a evocare lo stesso rispetto di Tommykaira. Un marchio che, grazie a una filosofia tecnica rigorosa e a modifiche sempre misurate, ha saputo costruire la propria leggenda trasformando le Nissan Skyline in qualcosa di più affilato, più raro e decisamente più veloce.

Oggi una delle sue creazioni più sfuggenti torna sotto i riflettori. La Tommykaira R-Z, basata sulla leggendaria R34 GT-R, è appena riapparsa sul mercato, offrendo una rara opportunità di entrare in contatto diretto con l’età dell’oro del tuning giapponese.

Un’auto davvero speciale

Non si tratta di una semplice Skyline elaborata. Questa R-Z è una vera e propria rarità. Secondo le informazioni disponibili, ne esisterebbero soltanto “poche decine”. L’esemplare nasce come GT-R V-Spec, prima di essere completamente trasformato, sia esteticamente sia meccanicamente, dagli specialisti di Tommykaira.

All’esterno, gli interventi sono evidenti ma mai eccessivi. Il frontale adotta una fascia ridisegnata, prese d’aria rielaborate e nuove griglie, che rendono la vettura visivamente più concentrata e aggressiva. Uno splitter inferiore completa l’insieme, aggiungendo carattere senza sconfinare in soluzioni teatrali.

A uno sguardo distratto potrebbe sembrare una normale R34 GT-R, ma è proprio questo il punto: non lo è affatto. E il prezzo richiesto lo dimostra, superando ampiamente la soglia dei 600.000 dollari.

Il profilo laterale è enfatizzato da parafanghi allargati e minigonne estese, mentre al posteriore spicca un’ala fissa a doppio profilo, montata su supporti in alluminio. Anche se i puristi potrebbero preferire la linea completamente originale, le modifiche firmate Tommykaira risultano equilibrate e coerenti con lo spirito dell’auto.

E sotto il cofano?

Se l’estetica colpisce, è però sotto il cofano che questa R-Z mostra davvero il suo valore. Il celebre e potente sei cilindri in linea RB26DETT da 2,6 litri biturbo è stato profondamente rivisto. E ora arriva a 530 CV. Ben oltre i 276 CV dichiarati ufficialmente all’epoca e rappresenta un salto netto anche rispetto alla potenza reale di serie, che si attestava intorno ai 320 CV.

Per raggiungere questo risultato, Tommykaira ha aumentato la cilindrata a 2,7 litri, adottato un albero motore dedicato e installato turbocompressori di grandi dimensioni, trasformando radicalmente il carattere del propulsore.

Le modifiche non si fermano qui. Parlando di assetto ci si è affidati a nuovi ammortizzatori Bilstein, mentre per l’impianto frenante c’è la firma di AP Racing, con pinze a sei pistoncini. A completare il tutto gli spettacolari cerchi forgiati in magnesio da 19 pollici, rifiniti in una brillante tonalità dorata.

L’auto sarà messa all’asta tramite Bingo, con la vendita programmata per l’inizio del mese prossimo. Il chilometraggio? Solo 20.191 km di cui appena 2.000 km accumulati dall’attuale proprietario negli ultimi 15 anni. Prezzo stimato? Tra 95 e 105 milioni di yen, pari a circa 603.000–666.000 dollari.