Nuova Lexus RZ, più potenza e autonomia. Il volante è speciale...

La nuova Lexus RZ si presenta sul mercato italiano dopo la presentazione europea, fornendo anche qualche dettaglio in più. Il restyling del SUV elettrico della casa automobilistica giapponese introduce diverse novità che riguardano soprattutto la tecnologia e le motorizzazioni. Per vederlo su straba bisognerà, però, attendere ancora un po’ dato che il lancio commerciale è atteso verso la fine dell’anno. I cambiamenti più importanti che Lexus ha introdotto con l’aggiornamento del suo SUV elettrico? Cresce la potenza e migliorano l’autonomia e i tempi di ricarica. Come avevamo già visto, arrivano anche due importanti innovazioni e cioè il sistema steer-by-wire e il cambio simulato. Lexus ha migliorato anche sulla dinamica di guida grazie ad una maggiore rigidità della struttura, una messa a punto delle sospensioni e all’evoluzione del sistema di trazione integrale DIRECT4.

PIÙ POTENZA E AUTONOMIA

MIGLIORE DINAMICA DI GUIDA

Il powertrain è stato completamente rivisto. Le principali modifiche includono l’introduzione di una nuova batteria agli ioni di litio ad alta capacità e di assali elettrici ritarati, con una potenza del motore elettrico e un’efficienza dell’inverter migliorate. È inoltre presente un. Con il restyling è stata introdotto una. La struttura delle celle della batteria è stata rivista e il loro numero è stato aumentato per consentire una maggiore potenza dagli eAxle. Questo risultato è stato ottenuto senza modificare le dimensioni esterne del pacco, che rimane così completamente posizionato sotto il pianale del veicolo. Per la nuova batteria. I controlli del sistema di raffreddamento sono coordinati in modo efficiente con il sistema di climatizzazione, in modo che vengano utilizzate fonti di raffreddamento del refrigerante o del radiatore, in base alla temperatura esterna. Il radiatore è posizionato a stretto contatto con la batteria e raffredda dal basso per ottenere prestazioni efficienti e uniformi.Nuova Lexus RZ sarà disponibile in. Partiamo dalla. L’autonomia arriva a 568 km WLTP e sul fronte delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 160 km/h. C’è poi lacon. Da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia è di 500 km. Per chi vuole il massimo in termini di prestazioni c’è la versione. Da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia scende a 450 km.Per migliorare i tempi di ricarica nei climi freddi, il nuovo RZ è dotata di un. Può essere azionato manualmente, tramite un comando nel sistema multimediale, o automaticamente quando un punto di ricarica è stato impostato come punto di riferimento o destinazione del percorso nel sistema di navigazione. È inoltre possibile utilizzare un timer per programmare il riscaldamento per un viaggio specifico.

STEER-BY-WIRE

Interventi sul telaio e sull’assetto per migliorare la dinamica di guida della nuova Lexus RZ. Lacon miglioramenti nella zona del supporto del radiatore anteriore: spessore maggiore della piastra e giunti rinforzati. Inoltre, l’aggiunta di un rinforzo posteriore contribuisce a ridurre la deformazione torsionale localizzata. Questi accorgimenti favoriscono una risposta pulita e lineare agli input dello sterzo.Questi accorgimenti favoriscono una risposta pulita e lineare agli input dello sterzo. Anche il supporto della scatola dello sterzo è stato regolato per rendere il sistema più rigido e reattivo. Inoltre, Lexus haper migliorare la stabilità e la trazione nelle. Il sistema intelligente controlla automaticamente la distribuzione della coppia tra gli eAxle anteriore e posteriore, in base alle condizioni di guida e agli input del conducente. L’intervallo di distribuzione della coppia è stato esteso, in modo che in partenza e in accelerazione in rettilineo, la distribuzione anteriore/posteriore sia controllata tra 60:40 e 0:100, eliminando il beccheggio e assicurando una sensazione di accelerazione diretta. In curva, il rapporto di distribuzione è ottimizzato tra 80:20 e 0:100, in base alla velocità del veicolo e all’angolo di sterzata, per adattarsi alle condizioni di guida.

CAMBIO SIMULATO

Una delle più importanti novità del restyling della Lexus RZ è l’introduzione dello. Il nuovo sistema si differenzia molto da un sistema sterzante convenzionale. Gli input di sterzata del guidatore vengono infatti trasmessi tramite segnali elettrici da un attuatore di coppia a un attuatore di controllo. Con un sistema convenzionale, il conducente potrebbe dover effettuare due o tre giri completi del volante per passare da un finecorsa all’altro. Con il nuovo sistema Lexus, è sufficiente una rotazione di 200 gradi del volante di nuova forma per passare dalla posizione neutra a un finecorsa completo a sinistra o a destra, eliminando quasi completamente i movimenti di “passa-mano” o delle braccia incrociate. Sebbene non vi sia alcun collegamento fisico tra il volante e le ruote, il conducente gode di un feedback di sterzo preciso e gratificante, trasmesso tramite segnali elettrici, con vibrazioni sgradevoli filtrate. La sicurezza è assicurata grazie ad un sistema di ridondanza completa in cui ogni componente è duplicato. È inoltre presente un’alimentazione di riserva aggiuntiva.

Solamente sulla nuova RZ 550e F SPORT sarà possibile avere il nuovo. Semplificando, si tratta di un sistema che permette di simulare i cambi marcia tradizionali. Grazie ai paddle al volante, il guidatore può gestire direttamente la forza motrice selezionando rapporti virtuali, creando un legame più diretto e appagante con l’auto. Il sistema si attiva facilmente tramite il pulsante “M mode” posizionato sul tunnel centrale. Il comando può essere utilizzato anche in combinazione con la selezione della modalità di guida. Quando viene selezionata la modalità Sport, l’accelerazione è più reattiva agli input dell’acceleratore rispetto alla modalità Normale.