Nuova Nissan Leaf, interni e bagagliaio della terza generazione

La terza generazione della Nissan Leaf ha fatto il suo debutto da pochi giorni anche se per vederla su strada bisognerà attendere l’inizio del 2026. Il nuovo modello rappresenta un netto passo avanti rispetto a quello precedente. La nuova Leaf diventa un crossover e può contare su tutte le ultime soluzioni sviluppate dalla casa automobilistica giapponese. Evolve anche all’interno dove troviamo un ambiente moderno che punta ad offrire comfort. Ovviamente tanta tecnologia a partire dagli ampi schermi per la strumentazione digitale ed il sistema infotainment. Entriamo più nei dettagli e vediamo tutte le novità dell’abitacolo.

NUOVA NISSAN LEAF: LA PLANCIA

on l’app NissanConnect Services sarà possibile interagire da remoto con la vettura per verificare lo stato della batteria, gestire la ricarica, regolare la temperatura dell’abitacolo, pianificare il prossimo viaggio sul navigatore e molte altro. Nuovo è pure il volante a due razze e all’interno dell’abitacolo troviamo anche un sistema d’illuminazione ambientale personalizzabile. La nuova Leaf si potrà avere anche con un tetto panoramico dotato della tecnologia elettrocromica che permette di fare a meno di tendine parasole che possono compromettere lo spazio a disposizione della testa, soprattutto dietro. La tecnologia elettrocromica consente ai proprietari di godere di comfort tutto l’anno con il semplice tocco di un pulsante, regolando la trasparenza del vetro e la quantità di luce che entra nell’abitacolo.

Nella terza generazione della Nissan Leaf laper offrire un aspetto molto più moderno. Lacome vuole la moda oggi, con i comandi fisici ridotti al minimo. Parlando della tecnologia, troviamo, il primo per la strumentazione ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio che può contare su di una piattaforma. Questo significa che sarà possibile accedere alledirettamente dalla vettura come Maps e il Play Store per poter scaricare ulteriori applicativi. Ovviamente, non mancano un assistente vocale e i classici supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay.Sempre parlando di tecnologia, c

Si potrà avere anche l’impianto audio BOSE Premium Sound System che mette a disposizione un altoparlante integrato nel poggiatesta del sedile del conducente che permette di isolare le indicazioni del navigatore e le notifiche del cellulare indirizzandole solamente al guidatore, permettendo ai passeggeri di ascoltare la musica senza interruzioni. Ovviamente, la nuova Nisan Leaf alza l’asticella della qualità percepita grazie alla disponibilità di nuovi rivestimenti.

BAGAGLIAIO

Il bagagliaio, che offredi spazio di carico, è facilmente accessibile grazie al portellone elettrico.