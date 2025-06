Toyota GR Yaris, la nuova Aero Performance è ancora più divertente da guidare

Toyota GR Yaris è una vera sportiva che sa far divertire tutti coloro che hanno la fortuna di mettersi al suo volante. Del resto, Toyota un po’ di tempo fa è stata molto chiara quando ha dichiarato che i clienti vogliono prodotti emozionali invece di quelli noiosi e pratici. Niente auto “noiose" e la GR Yaris è proprio un modello nato per emozionare. Di recente la piccola sportiva è stata oggetto di un aggiornamento che l’ha resa, se possibile, ancora più efficace e veloce tra le curve. Ma non basta perché Toyota vuole rendere ancora più speciale la GR Yaris e, adesso, c’è una novità perché la casa automobilistica ha presentato il nuovo “Aero Performance Package“, un kit aerodinamico nato per migliorare ulteriormente le prestazioni che caratterizzerà la GR Yaris Aero Performance. E quale posto migliore per svelare la GR Yaris dotata dell’Aero Performance Package se non il palcoscenico dell’Acropolis Rally in Grecia, tappa del Campionato mondiale rally FIA 2025.

SEI COMPONENTI AERODINAMICI PER ESSERE ANCORA PIÙ VELOCE

TOYOTA GR YARIS: DISPONIBILITÀ

La sportiva dotata di questo kit sarà presente anche al Goodwood Festival of Speed ​​dal 10 al 13 luglio, dove parteciperà alla gara in salita. Dell’Aero Performance Package in realtà avevamo già parlato in passato perché era stato reso disponibile in Giappone . Adesso, sappiamo che sarà offerto anche sul mercato europeo dove la GR Yaris è molto apprezzata.Com’è fatto questo kit? Essenzialmente si tratta diperdella piccola sportiva. Il kit propone innanzitutto unche permette di facilitare il raffreddamento. In tale modo è possibile agevolare la dispersione del calore presente nel vano motore soprattutto quando si chiedono le massime prestazioni all’auto.e ridurre la portanza anteriore, Toyota haa labbro. Curiosità, in un primo momento questa soluzione non doveva essere presente ma sulla base dei feedback del pilota professionista Oshima, la casa automobilistica ha introdotto pure questa ulteriore modifica aerodinamica. Andando avanti, il pacchetto include pure gli. C’è poi una novità che riguarda il. Il serbatoio del carburante è stato coperto. In questo modo è stato possibile ottimizzare il flusso dell’aria sotto la vettura e migliorare le prestazioni aerodinamiche complessive. Il kit include pure un. Infine, al posteriore troviamo, pensati per agevolare il flusso dell’aria in uscita.

La nuova Toyota GR Yaris Aero Performance sarà disponibile per l’ordine in Europa. I prezzi al momento ancora non sono noti.