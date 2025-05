Toyota ha appena "dichiarato guerra" alle auto noiose

Toyota ritiene che i clienti vogliano prodotti emozionali invece di quelli noiosi e pratici. Intervenendo ad un incontro per la presentazione dei dati finanziari dell’azienda che si è tenuto all’inizio di questo mese, il presidente di Toyota, Koji Sato, ha dichiarato che “un’auto non è un’auto se non è divertente. Ecco perché non permetteremo mai che le nostre auto diventino beni di consumo“. Sato ha affermato che gli acquirenti di oggi non cercano solamente specifiche e dotazioni migliori. Per questo, “non si può più vendere auto solo come aggiornamenti di modello, consumi leggermente migliori o nuovi design“. Per il numero uno di Toyota, la strada per il successo passa attraverso passione ed emozione.

Le auto sportive devono essere eleganti, ma se la stessa passione non si ritrova in altri tipi di auto, non si riuscirà a raggiungere i clienti.

Resta da vedere come questo si tradurrà nei prodotti futuri, ma i commenti di Sato suggeriscono che i modelli futuri avranno un design più sportivo e un’esperienza di guida più emozionante. Questa posizione di Sato arriva come risposta alla domanda di cosa ne pensasse del fatto che le auto moderne stiano diventando nel complesso “meno emozionanti e divertenti da guidare“.

TOYOTA: PASSIONE ED EMOZIONE

Insomma, per Toyota l’auto deve trasmettere passione e divertimento per arrivare al cuore delle persone. Un discorso che sa di altri tempi visto dove sta andando il mercato dove persino i SUV possono disporre di accelerazione da supercar ma che alla fine non sono davvero divertenti da guidare, in senso classico. Prova ne è che ancora molti vorrebbero tornare indietro e non far morire il cambio manuale, oggi sempre più raro, anche sulle sportive.

Vedremo come si tradurranno in pratica le parole di Sato. Toyota, lo sappiamo bene, è ancora tra le poche case automobilistiche a voler offrire sportive con la S maiuscola e sappiamo che sta lavorando su diverse novità. Per quanto riguarda i modelli “classici”, sono forse un po’ troppo razionali e pare dalla parole di Sato che qualcosa potrebbe cambiare. Non rimane che attendere per scoprirlo.