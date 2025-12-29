Dacia Evader, in arrivo nel 2026 la nuova citycar elettrica economica

La vedremo probabilmente entro la fine del 2026. Stiamo parlando della Dacia Evader. Il nome è ancora provvisorio ma si tratta di un piccola citycar elettrica che nascerà sulla base della nuova Renault Twingo elettrica.

COME SARÀ?

La citycar dovrebbe presentare una lunghezza compresa tra 3,6 e 3,8 metri e sarà sempre una vera Dacia in termini di rapporto contenuti-prezzo. Infatti, già sappiamo che questo modello sarà lanciato su mercato ad un prezzo di partenza attorno ai 18.000 euro. Il design dovrebbe rispecchiare quello degli ultimi modelli della casa automobilistica rumena soprattutto a livello del frontale. Le forme, comunque, dovrebbero essere quelle di un piccolo crossover. Ci possiamo attendere che il modello Dacia presenti una dotazione meno ricca rispetto a quella della Renault Twingo e forse anche specifiche tecniche inferiori, ma ne capiremo di più sicuramente nel corso dei prossimi mesi. In ogni caso, l’autonomia dovrebbe essere in linea o leggermente superiore a quella della Dacia Spring, attorno quindi ai 250 km. Non molto ma quanto basta per un utilizzo prettamente cittadino.

Certamente un modello molto atteso che potrebbe approfittare della nuova categoria normativa delle E-Car (piccole elettriche sotto i 4,2 metri di lunghezza) voluta dalla Commissione Europea. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto ufficiale. E l’attuale Dacia Spring? Probabile che almeno all’inizio le due piccole elettriche possano convivere con la Spring che poi sarà progressivamente eliminata dai listini del mercato europeo. Non rimane che attendere novità. Dacia Evader, se questo sarà davvero il suo nome, sarà prodotta in Europa.