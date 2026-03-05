Dacia Striker, teaser dell’auto da famiglia che tutti aspettano

Prima il nome in codice era C-Neo, poi le voci di corridoio si sono spostate su Spacer, infine abbiamo quello definitivo: Dacia Striker. Così si chiama l’attesa nuova creatura del brand romeno che debutterà ufficialmente il prossimo 10 marzo. Intorno a questo veicolo aleggia molta curiosità, perché andrà a rinforzare la truppa del segmento C, già occupato in tempi abbastanza recenti dal SUV Bigster, con un modello che strizza l’occhio un po’ al mondo dei crossover e un po’ a quello delle station wagon. Le famiglie europee sono alla finestra per capire se anche stavolta la formula di “money for value”, in parole povere il miglior rapporto qualità-prezzo, tanto cara a Dacia verrà confermata. E pare di sì.

Alcuni elementi caratterizzanti

Per mettere un po’ di appetito al grande pubblico, Dacia ha rilasciato un teaser ammiccante. In questa breve clip si riesce a percepire un design ricercato, in linea con le ultime creazioni del marchio, contraddistinto dall’elemento più distintivo e originale delle vetture di Mioveni: le plastiche Sparkle, presenti sui paraurti. Inoltre, si intravedono dei gruppi ottici posteriori caratterizzati da tre elementi a LED che realizzano una personalissima forma a “T".

Tuttavia, a rapire maggiormente l’attenzione è in special modo il frontale: il nome Dacia viene scritto per esteso, incastonato come un diamante all’interno di una banda scura. Inoltre, rispetto ad altre soluzioni stilistiche, quest’ultima spacca la monotonia e rompe il legame con gli ultimi modelli lanciati. Che non sia un modo per inaugurare un nuovo corso stilistico? Vedremo.

Il prezzo ipotizzato

Come dicevamo, il prezzo di partenza potrebbe essere uno dei suoi elementi di forza ed è ipotizzabile che al momento del lancio possa essere estremamente aggressivo, addirittura sotto i 20.000 euro. Ovviamente, bisogna aspettare le conferme da parte di Dacia, ma l’attesa è ormai sempre più breve.

Infine, è altrettanto auspicabile che, oltre all’assetto rialzato, questa vettura possa essere configurabile con disposizione a sette posti e possedere una gamma di motori che spazia dall’ibrido al GPL, al pari delle sue odierne “sorelle”. Ora la parola passa al conto alla rovescia e al tempo che inesorabilmente scorrerà fino al 10 marzo, giorno della rivelazione ufficiale.