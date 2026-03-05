Audi Q3: arriva il nuovo diesel da 193 CV e trazione quattro

La gamma Audi Q3 continua ad allargarsi. Il SUV compatto dei quattro anelli, disponibile sia nella classica configurazione SUV sia nella variante Sportback, introduce infatti a listino una nuova proposta diesel destinata a diventare il riferimento della famiglia. Parliamo del 2.0 TDI da 193 CV e 400 Nm di coppia.

Un aggiornamento che non riguarda soltanto la potenza. Con questa motorizzazione debutta infatti, sulla nuova generazione del modello, anche l’abbinamento con la trazione integrale quattro gestita tramite frizione elettroidraulica a lamelle. Un sistema progettato per distribuire la coppia tra i due assali in modo variabile e praticamente istantaneo, adattandosi alle condizioni di guida e al livello di aderenza del fondo stradale. Il risultato? Una gestione più efficace della trazione, con benefici tangibili in termini di stabilità, sicurezza e, aspetto tutt’altro che secondario, piacere di guida.

Il diesel da 193 CV rafforza la gamma Q3

Il protagonista del nuovo powertrain è l’ormai noto quattro cilindri 2.0 TDI, un motore che nella storia recente della Q3 ha sempre avuto un ruolo centrale. Non a caso, oggi rappresenta oltre il 50% delle immatricolazioni del SUV Audi.

La nuova evoluzione da 193 CV segna un passo ulteriore nello sviluppo di questo propulsore e introduce una combinazione inedita per la generazione attuale del modello: diesel e trazione integrale quattro insieme.

Fino a questo momento la gamma si articolava su tre principali alternative. Da un lato il 1.5 TFSI mild hybrid da 150 CV, dotato di sistema cylinder on demand (COD), capace di disattivare due cilindri nelle fasi di carico ridotto per contenere i consumi. Poi il 2.0 TFSI nelle versioni da 204 e 265 CV, entrambe abbinate alla trazione integrale. Infine il powertrain plug-in hybrid da 272 CV, che permette alla Q3 di percorrere fino a 119 km in modalità completamente elettrica nel ciclo WLTP, un’autonomia che si colloca ai vertici della categoria.

Con l’arrivo del nuovo 2.0 TDI da 193 CV, disponibile sia su Audi Q3 sia su Audi Q3 Sportback, ora il quadro si arricchisce di una proposta diesel ad alte prestazioni abbinata alla trazione integrale. Le cifre? Parlano chiaro: 0-100 km/h in 7,5 secondi, ovvero 1,7 secondi più rapido rispetto alla versione 2.0 TDI da 150 CV, e una velocità massima di 221 km/h (220 km/h per la variante SUV).

Prestazioni elevate, ma con maggiore efficienza

Accanto alle prestazioni, Audi ha lavorato anche sul fronte dell’efficienza. Nonostante l’incremento di potenza, il nuovo Audi Q3 2.0 TDI 142 kW quattro S tronic migliora i dati di consumo ed emissioni rispetto alla motorizzazione equivalente della precedente generazione.

I valori dichiarati indicano consumi compresi tra 6,1 e 6,8 litri ogni 100 km e emissioni di CO₂ tra 160 e 177 g/km. Numeri leggermente inferiori rispetto alla precedente 2.0 (40) TDI quattro S tronic, che si attestava tra 6,3 e 7,0 l/100 km e 166-183 g/km di CO₂.

Il risultato arriva grazie a diversi interventi tecnici. Tra questi i circuiti di raffreddamento separati, il doppio albero di equilibratura e una significativa riduzione degli attriti interni del motore.

Trazione integrale e modalità offroad+

Uno dei punti chiave della nuova configurazione è proprio il sistema quattro con frizione elettroidraulica a lamelle.

All’interno della frizione lavora un pacchetto di dischi in bagno d’olio. Quando la situazione richiede l’intervento della trazione integrale, una pompa elettroidraulica esercita pressione sui dischi generando attrito e collegando l’albero di trasmissione principale a quello secondario connesso ai semiassi posteriori. In questo modo aumenta la quantità di coppia trasferita al retrotreno.

Il sistema analizza costantemente comportamento dell’auto e stile di guida, adeguando in tempo reale la ripartizione della potenza tra anteriore e posteriore. In partenza o su fondi a bassa aderenza l’intervento è quasi immediato. La pompa elettrica a pistoni può generare fino a 44 bar di pressione idraulica, determinando la quantità di coppia inviata alle ruote posteriori. La distribuzione della spinta interviene anche durante l’ingresso in curva, contribuendo alla stabilità e alla precisione di guida.

A completare il quadro c’è il sistema Audi drive select, che nelle versioni con trazione integrale introduce anche la modalità “offroad+”. Questa funzione coordina diversi parametri dell’auto per affrontare superfici difficili: dalla risposta del motore alla logica del cambio a doppia frizione, fino al controllo di trazione e stabilità, alla gestione dell’ABS e alla taratura delle sospensioni quando sono presenti gli ammortizzatori adattivi. Anche la distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno viene ottimizzata per la guida fuoristrada.

Prezzi e allestimenti

Le nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 2.0 TDI 142 kW quattro S tronic vengono proposte negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition.

Il listino parte da 52.100 euro per Audi Q3 e da 54.100 euro per Audi Q3 Sportback, segnando l’ingresso della versione diesel più potente nella gamma del SUV compatto della casa di Ingolstadt.