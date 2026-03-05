25 anni di Nissan X-Trail, quattro generazioni per 8 milioni di unità

Quest’anno Nissan celebra i 25 anni dell’X-Trail. Lanciato nel 2001, il SUV giapponese festeggia questo anniversario con un bilancio commerciale che supera gli 8 milioni di unità vendute in 95 Paesi. Numeri che raccontano quanto una proposta semplice e coerente possa resistere ai cambiamenti del mercato.

Una formula che non cambia

Nissan presentò l’X-Trail veniva come un’alternativa ai tradizionali fuoristrada 4×4. Un modello capace di offrire prestazioni su qualsiasi tipo di tracciato ma con consumi più contenuti, una manovrabilità superiore e un prezzo più accessibile. Il nome stesso rifletteva quell’ambizione. La X a evocare le attività estreme e Trail a richiamare la capacità di affrontare ogni tipo di percorso.

Shinichiro Irie, Program Design Director, ha ricordato come il modello fosse stato apprezzato fin da subito dalle giovani famiglie con uno stile di vita attivo. Satoru Tanaka, Chief Product Specialist, ha sintetizzato così la filosofia del progetto: il design non sacrifica mai la funzionalità, e la funzionalità non compromette mai il design. Una dichiarazione che vale ancora oggi, alla quarta generazione.

Quattro generazioni, un solo DNA

Nel corso degli anni l’X-Trail ha costruito una presenza solida in mercati molto diversi tra loro, dall’Africa all’Oceania, dall’Asia al Sud America. A partire dalla terza generazione il modello è entrato anche nel mercato americano con il nome Rogue, dove è diventato il veicolo più venduto dell’intera gamma Nissan, posizione che mantiene ancora oggi.

La quarta generazione porta in dote la tecnologia ibrida e-POWER, un sistema in cui un motore elettrico muove le ruote mentre il propulsore termico funge esclusivamente da generatore di energia. La trazione integrale e-4ORCE, ottenuta grazie a un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, è disponibile per chi cerca il massimo controllo su ogni fondo stradale. La gamma si articola in quattro allestimenti, ACENTA, N-CONNECTA, N-TREK e TEKNA, tutti disponibili con cinque o sette posti e con scelta tra trazione anteriore e integrale. C’è anche una variante Mild Hybrid per chi privilegia i consumi nel quotidiano. Un modello capace anche di reinventarsi, tanto che in Giappone è stata recentemente lanciata la versione NISMO del SUV Nissan.