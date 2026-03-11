Nissan X-Trail 2026: ecco le novità del restyling

Dopo venticinque anni sul mercato, la Nissan X-Trail si rinnova con un restyling (della quarta generazione) che evolve lo stile, senza rivoluzioni, e ne arricchisce i contenuti tecnologici. Il SUV giapponese si conferma un modello pensato per la famiglia – è disponibile anche in configurazione a 7 posti – ma anche per l’avventura, grazie a una versione specifica.

Design rivisto

Le proporzioni della nuova X-Trail rimangono invariate, ma lo stile cambia leggermente nel frontale: vengono adottati paraurti più sportivi e una mascherina più grande inserita nella griglia VMotion. Anche il posteriore è stato aggiornato con paraurti ridisegnati e gruppi ottici a LED con grafiche rivisitate. Disponibili, inoltre, due nuovi colori per la carrozzeria: Universal Blue e Baja Storm.

Abitacolo più tecnologico

Negli interni si ritrovano materiali più curati, come la pelle (color noce) e il legno per i rivestimenti della plancia. La vera novità è però nel sistema infotelematico con schermo da 12,3 pollici, che ora integra l’architettura software di Google con aggiornamenti over-the-air. Così ora è possibile utilizzare l’assistente vocale per regolare il clima o impostare il navigatore. La sicurezza è garantita dai sistemi di assistenza alla guida della suite ProPilot aggiornata e dalle nuove telecamere con visione a 360° e la possibilità di “vedere in trasparenza" sotto il cofano.

Motorizzazioni: addio al mild hybrid

La gamma motorizzazioni vede una importante semplificazione: esce dal listino, infatti, la versione mild hybrid da 163 CV. Pertanto, l’unica tecnologia disponibile è il sistema e-Power di terza generazione, nel quale il motore termico lavora solo come generatore, mentre la trazione è affidata unicamente al motore elettrico. Le versioni disponibili sono due:

e-Power da 204 CV e 330 Nm di coppia a 2 ruote motrici. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi e una velocità massima di 170 km/h.

330 Nm di coppia a 2 ruote motrici. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi e una velocità massima di 170 km/h. e-Power 213 CV a 4 ruote motrici (e-4ORCE) con un secondo motore elettrico al posteriore. Accelera da 0 a 100 km/h in 7 secondi e raggiunge i 180 km/h.

Allestimenti e nuova versione N-Trek

Su tutta la gamma l’equipaggiamento di serie è stato arricchito con climatizzatore a tre zone, sedili e volante riscaldati e schienali posteriori frazionati 40-20-40. Tra le versioni disponibili troviamo una nuova proposta pensata appositamente per l’outdoor: l’allestimento N-Trek è caratterizzato da un disegno specifico della griglia anteriore (c’è anche il simbolo del monte Fuji vicino alla targa), protezioni sottoscocca color “magma red" e cerchi in lega da 19 pollici. Nell’abitacolo la versione N-Trek si distingue per gli esclusivi sedili in tessuto impermeabile e lavabile, pensati per chi pratica attività all’aria aperta. I prezzi della Nissan X-Trail 2026 non sono ancora stati comunicati.