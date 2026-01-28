Dacia, il 2025 è un altro anno record in Italia. Nel 2026 arrivano C-Neo ed Evader

Il 2025 è stato un anno molto positivo per Dacia in Italia che ha ottenuto un nuovo record con 97.198 veicoli immatricolati. Si tratta di una crescita del 13,1% in termini di volume. Dacia ha così raggiunto una quota del 6,2% nel mercato auto (5,67% considerando anche i veicoli commerciali). Dopo FIAT, Toyota e Volkswagen è il quarto marchio preferito in Italia. La casa automobilistica anche nel 2025 si conferma ancora una volta il marchio preferito nel mercato a privati, con un market share a due cifre che segna un altro record grazie al 10,6%. In un mercato retail che ha registrato un calo del 9,4%, Dacia ha guadagnato 0,5 punti di quota rispetto al 2024.

Questo successo, ha ricordato Dacia, è il frutto della sua strategia “Best Value for Money”, che punta a voler rispondere alle esigenze dei clienti, “offrendo soluzioni concrete e accessibili senza compromessi su comfort, tecnologia, versatilità, qualità e affidabilità“. Insomma, nel nostro Paese, la casa automobilistica continua a ottenere successi grazie alla sua strategia.

I MODELLI PIÙ VENDUTI

Duster è il terzo modello più venduto in assoluto nel mercato a privati (33.573 immatricolazioni). La piccola Spring (4.813 immatricolazioni) è invece il secondo modello più venduto a privati nel segmento A del mercato elettrico. La best seller Sandero che è pure l’auto più venduta in assoluto in Europa nel 2025, è l’auto straniera più venduta del mercato italiano con 49.445 unità immatricolate (dati UNRAE).

NEL 2026 ARRIVA LA C-NEO

Il nuovo anno per Dacia sarà molto importante in quanto arriveranno diverse novità. In particolare, vedremo il debutto della nuova C-Neo, nome provvisorio, di cui abbiamo parlato diverse volte in passato. Si tratta di una segmento C con forme da station wagon. Foto spia ne abbiamo già viste. Avrà una lunghezza tra 4,5 e 4,6 metri e presenterà un frontale che ricorda quello della Sandero. Nel 2026 scopriremo anche la nuova Evader, una citycar elettrica nata sulla piattaforma della Renault Twingo elettrica. Il listino dovrebbe partire da 18.000 euro.