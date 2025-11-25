La nuova Dacia C-Neo si prepara a sfidare il mercato europeo: debutto nel 2026

Dacia vuole crescere ulteriormente sul mercato europeo e questa strategia passerà anche attraverso il debutto di un nuovo modello che oggi conosciamo come C-Neo. No, non si tratterà dell’ennesimo SUV. A quanto pare, la casa automobilistica ha deciso di puntare su altro e da quello che possiamo osservare dalle foto spia, il nuovo modello sembra disporre di forme vicine a quelle di una station wagon compatta. La nuova Dacia C-Neo è stata infatti protagonista di nuove foto spia che la mostrano su strada durante una sessione di test. Di questo veicolo se ne parla da diverso tempo e in passato qualcuno aveva provato ad immaginarsi le forme della vettura. Tuttavia, con l’arrivo delle foto spia è parso subito chiaro che Dacia non voleva proporre un ulteriore SUV, per quanto oggi piacciano molto sul mercato.

COSA SAPPIAMO DELLA DACIA C-NEO?

Come tutti gli attuali modelli Dacia, tranne ovviamente la Spring che è elettrica, anche questo nuovo modello poggerà sulla piattaforma CMF-B di Renault che quindi permetterà a Dacia di proporre la nuova vettura con un’ampia gamma di motorizzazioni che includerà certamente anche il GPL e il Full Hybrid. In termini di dimensioni dovrebbe andarsi ad inserire tra la Duster e la Bigster e quindi presentare una lunghezza di circa 4,4 metri. Sebbene il muletto appaia ancora camuffato, sembra che il frontale presenterà uno stile simile a quello della Sandero. In ogni caso, il look sarà pulito e senza fronzoli particolari, come in tutti i modelli della casa automobilistica. L’abitacolo non si vede ma non dovrebbe differenziarsi eccessivamente dalla struttura delle ultime Dacia. Dunque, interni razionali senza comunque tralasciare la tecnologia, con la strumentazione digitale ed un sistema infotainment collocato centralmente sulla plancia.

Ci sarà modo sicuramente di sapere di più nel corso dei prossimi mesi man mano che lo sviluppo procede. Il debutto è atteso per il 2026. Non ci sono informazioni sui prezzi ma come tutte le Dacia, anche la nuova C-Neo sarà proposta sul mercato puntando molto sul rapporto contenuti / prezzo. Non rimane che attendere novità.