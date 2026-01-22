Nuova Dacia C-Neo 2026: debutto vicino e sfida al segmento C

Una delle più importanti novità 2026 di Dacia sarà la nuova C-Neo, nome provvisorio, di cui abbiamo già scritto diverse volte dato che negli ultimi mesi sono già arrivate diverse foto spia. A quanto pare, al suo debutto non mancherebbe molto stando a quanto raccontano i colleghi inglesi di Autocar. Infatti, la casa automobilistica ha confermato che condividerà maggiori informazioni su questa vettura nei prossimi mesi. Dunque, verosimilmente entro marzo ne dovremo sapere molto di più su questo modello con cui Dacia punta a crescere nel complesso e sempre più combattuto segmento C di mercato.

C’è fiducia nel successo della C-Neo. Infatti, Katrin Adt, CEO di Dacia, ha dichiarato ad Autocar che il successo della nuova Bigster, che ha totalizzato 67.573 vendite l’anno scorso, ha dato fiducia alla casa automobilistica che ritiene di poter continuare a crescere nel segmento C.

Attualmente il nostro territorio principale è il segmento B, ma abbiamo anche offerte nel segmento A e abbiamo iniziato nel segmento C, e con la Bigster ci siamo comportati in modo sorprendente. Bisogna tenere presente che ogni auto ha il suo posto nel segmento, il suo scopo, e si può essere abbastanza certi che questa (la C-Neo) sarà un’offerta completamente diversa per il cliente rispetto alla Bigster.

Insomma, presto avremo maggiori informazioni su questo modello su cui Dacia punta moltissimo.

ECCO COSA SAPPIAMO

Le foto spia che abbiamo visto nel tempo hanno già chiarito che la Dacia C-Neo sarà una station wagon con una lunghezza attorno ai 4,5-4,6 metri. Si dovrebbe trattare di un sorta di Dacia Sandero allungata con diverse somiglianze nel look, soprattutto al livello del frontale con i fari dotati della nuova firma luminosa a T rovesciata. Non dovrebbero mancare nemmeno alcuni richiami al mondo dei crossover con le protezioni in plastica sui passaruota e alla base delle portiere e un assetto leggermente rialzato. Per quanto riguarda l’abitacolo possiamo aspettarci la classica razionalità Dacia ma non mancherà una buona dotazione di tecnologia, almeno negli allestimenti di fascia medio/alta. Cosa troveremo sotto al cofano della nuova Dacia C-Neo? L’offerta dovrebbe includere motorizzazioni endotermiche ed ibride. Ci dovrebbe quindi essere anche il nuovo Full Hybrid e non dovrebbe mancare nemmeno l’offerta GPL che ai clienti Dacia piace molto.

E il prezzo? Anche la C-Neo ovviamente punterà molto sul rapporto contenuti / prezzo come tutte le Dacia. Secondo i colleghi inglesi, il prezzo di partenza potrebbe essere compreso tra le 20.000 e le 25.000 sterline che al cambio sono circa 23.000 – 29.000 euro. Non rimane che attendere maggiori novità da parte di Dacia.