Dacia C-Neo, la nuova station wagon prende forma: ecco come potrebbe essere

La Dacia C-Neo sarà la nuova scommessa della casa automobilistica rumena, una delle sue principali novità per il 2026. Il nome è ancora provvisorio ma si tratta di un modello destinato a diventare molto importante per Dacia che intende crescere all’interno del segmento C in Europa. Ovviamente, sarà proposta come al solito con un buon rapporto contenuti / prezzo, filosofia che ha permesso a Dacia di ottenere diversi successi con modelli come Sandero e Duster. I test su strada del nuovo modello sono già partiti e abbiamo visto diverse foto spia negli ultimi tempi. Abbiamo capito che la Dacia C-Neo avrà forme da station wagon con una lunghezza che potrebbe aggirarsi attorno ai 4,5 metri. Ma come sarà davvero? Un render dei colleghi di Motor.es prova ad immaginarsi le forme di questo modello molto atteso.

SARÀ DAVVERO COSÌ?

Per la nuova C-Neo, Dacia continuerà ad utilizzare la piattaforma CMF-B di Renault. Lo stile del design riprenderà comunque sempre quello degli ultimi modelli Dacia. In particolare, il frontale dovrebbe caratterizzarsi per un look simile a quello visto sulla nuova Sandero con una firma luminosa a T rovesciata. Non dovrebbero nemmeno mancare alcuni richiami al mondo dei crossover con le protezioni in plastica sui passaruota e alla base delle portiere. All’interno dell’abitacolo possiamo facilmente immaginarci che troveremo la classica razionalità Dacia. Su alcuni allestimenti non dovrebbe comunque mancare anche una buona dotazione di tecnologia con strumentazione digitale e sistema infotainment.

Cosa troveremo sotto al cofano della nuova Dacia C-Neo? La piattaforma permette di proporre la vettura con diverse opzioni di motorizzazioni. L’offerta dovrebbe essere simile a quella degli altri modelli Dacia. Dunque, avremo unità Mild Hybrid e probabilmente anche Full Hybrid. Inoltre, non dovrebbe mancare anche la versione GPL. Insomma, soluzioni per poter accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più. Non c’è ancora una data precisa per il debutto ma c’è chi parla di un periodo compreso tra l’estate e l’autunno. Non rimane che attendere novità.