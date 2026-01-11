Nuova Hyundai Staria Electric: tanto spazio, comfort e 800 V per ricariche rapide

Hyundai aveva promesso che al Salone di Bruxelles 2026 avrebbe portato il suo più grande veicolo elettrico di sempre. Infatti, ha fatto il suo debutto ufficiale la nuova Hyundai Staria Electric, versione 100% elettrica del monovolume che già conosciamo bene e che è sul mercato da alcuni anni. Non si tratta di un semplice adattamento, perché la casa automobilistica coreana ha voluto integrare tutte le sue ultime tecnologie. Infatti, troviamo anche l’architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza.

TANTO SPAZIO FINO A 9 PASSEGGERI

Nuova Hyundai Staria Electric misura 5.255 mm lunghezza x 1.995 mm larghezza x 1.990 mm altezza, con un passo di 3.275 mm. Due le configurazioni in cui il monovolume elettrico sarà proposto sul mercato: Luxury a 7 posti e Wagon a 9 posti. In ogni caso, questo modello punta ad offrire sempre spazio e grande comfort all’interno dell’abitacolo. Il modello Luxury, in particolare, è pensato per le famiglie numerose e punta a garantire tanto spazio per ogni fila dei sedili. Inoltre, la disposizione regolabile dei sedili consente di adattare gli interni alle esigenze di viaggio. Il monovolume dispone di una capacità di carico fino a 435 litri dietro la terza fila. Invece, la versione Wagon è maggiormente indicata a chi effettua servizi navetta e offre una capacità di carico fino a 1.303 litri dietro la terza fila. Grazie ai sedili scorrevoli e ripiegabili, l’interno può essere rapidamente riconfigurato per bilanciare comfort dei passeggeri e spazio di carico.

Per quanto riguarda, invece, la plancia, troviamo due display da 12,3 pollici. Quello per la strumentazione in posizione rialzata e quello del sistema infotainment che ovviamente può contare su Apple CarPlay e su Android Auto. Non mancano nemmeno gli aggiornamenti OTA. Esteticamente, la nuova Hyundai Staria Electric si distingue dal modello endotermico essenzialmente per la presenza di un frontale chiuso.

MOTORE, AUTONOMIA E RICARICA

Per la nuova Staria Electric, Hyundai ha scelto un motore da 218 CV e 350 Nm di coppia che permette al monovolume di raggiungere una velocità massima di 184 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 84 kWh che permette un’autonomia di 400 km. La capacità di traino arriva fino a 2.000 kg. Per consentire di poter affrontare viaggi di lunga percorrenza senza problemi, è stata scelta un’architettura a 800 V che permette ricariche ad alta potenza. Hyundai parla di un tempo di circa 20 minuti per passare dal 10% all’80% della carica da una colonnina HPC in corrente continua. In corrente alternata, invece, si può rifornire ad una potenza di 11 kW. Interessante, la vettura supporta anche il Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare l’energia contenuta nella batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Ovviamente non manca una completa suite di sistemi di assistenza alla guida, parte del pacchetto Hyundai SmartSense.

ARRIVA ANCHE IN EUROPA

La nuova Staia Electric sarà messa in vendita in Corea e in Europa nella prima metà del 2026. La vedremo anche in Italia? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.