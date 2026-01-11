Nuova Toyota RAV4 vs Skoda Kodiaq, sfida tra SUV: confronto, versioni e prezzi

Toyota RAV4 si è rinnovata da poco con un nuovo design e interni molto più moderni. Il SUV giapponese è proposto sempre con motorizzazioni ibride e punta ad offrire spazio e comfort. Sul mercato dovrà vedersela con diversi rivali come la Skoda Kodiaq, un modello che a sua volta punta molto sullo spazio tanto da essere particolarmente versatile dato che può essere richiesto anche nella versione a 7 posti. Due SUV, dunque, che sono adatti alle famiglie che cercano una vettura comoda e capiente. Andiamo quindi a mettere a confronto la nuova RAV4 con la Kodiaq che in passato abbiamo avuto modo di provare.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Toyota RAV4 misura 4.600 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Per i bagagli? Il SUV mette a disposizione 514-749 litri, grazie ai sedili posteriori scorrevoli. Le forme della nuova generazione rimangono massicce. Il frontale presenta fari dotati di una firma luminosa a forma di C e non mancano nemmeno una nuova griglia con inserti esagonali e un paraurti con ampie prese d’aria. Se si vuole dare maggiore grinta, Toyota offre l’allestimento GR Sport che propone un body kit con elementi che rendono il look del SUV più sportiveggiante.

Andiamo a scoprire la Skoda Kodiaq che invece misura 4.758 mm lunghezza x 1.864 mm larghezza x 1.657 mm altezza, con un passo di 2.791 mm. La capacità di carico varia se il SUV è in configurazione a 5 o a 7 posti. Nel dettaglio, nella versione a 5 posti, abbiamo a disposizione 910 litri. Con i sedili posteriori abbattuti, la capacità massima arriva a ben 2.105 litri. Nella versione a 7 posti, il bagagliaio offre una capacità di 340 litri che sale a 845 litri con la terza fila dei sedili abbattuta. La capacità massima di carico arriva a 2.035 litri. Il SUV Skoda si caratterizza per un frontale dove troviamo un’ampia calandra a forma esagonale che può essere illuminata su richiesta e i fari sdoppiati. La coda è “importante" per poter accogliere 7 passeggeri.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Toyota RAV4 si nota subito il grande passo avanti fatto dalla sesta generazione. Dietro al nuovo volante multifunzione troviamo infatti il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici dotato di una nuova grafica e che oltre alle informazioni di marcia mostra quelle di navigazione. Centralmente sulla plancia è invece collocato il display da 12,9 pollici del sistema infotainment. Non c’è solamente maggiore tecnologia ma anche una migliore cura che permette di elevare la sensazione di qualità percepita. Nonostante l’importante salto generazione degli interni, non tutto si gestisce dall’infotainment.

Sulla Skoda Kodiaq troviamo il Virtual Cockpit da 10 pollici, mentre centralmente è collocato il display da 10 o 13 pollici (a seconda della versione) del sistema infotainment. Al di sotto dello schermo centrale troviamo gli “Smart Dial". Si tratta di selettori circolari dotati di un display digitale da 32 millimetri. Questi consentono di accedere rapidamente a numerose funzioni del veicolo in base al livello di equipaggiamento. La terza fila di sedili, se presente, permette di ospitare bambini o persone comunque di bassa statura.

MOTORI

Per la nuova Toyota RAV4 solamente motorizzazioni ibride, Full Hybrid e Plug-in. Partiamo dalla Full Hybrid, con un motore 4 cilindri di 2,5 litri abbinato ad un sistema ibrido, in grado di erogare complessivamente 183 CV. Disponibile anche con la trazione integrale da 191 CV grazie alla presenza di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore. Il tutto è abbinato alla trasmissione e-CVT. La Plug-in sarà disponibile con la trazione anteriore e una potenza di sistema pari a 268 CV, mentre nella configurazione con trazione integrale, con un secondo piccolo motore elettrico al posteriore, la potenza di sistema sale a 304 CV. Grazie alla batteria da 22,7 kWh il SUV giapponese è in grado di percorrere in modalità solo elettrica circa 100 km. Attenzione che la Plug-in si potrà ordinare solamente nel corso dei primi mesi del 2026.

Più strutturata la gamma di motorizzazioni della Skoda Kodiaq. Abbiamo innanzitutto il benzina 1.5 TSI Mild Hybrid da 150 CV e 2.0 litri da 204 CV. Per quanto riguarda i diesel, il 2.0 TDI è offerto nelle versioni da 150 CV e 193 CV. I motori benzina e diesel più potenti sono dotati di trazione integrale di serie. C’è poi il modello Plug-in che dispone di un powertrain composto da un 1.5 TSI da 150 CV abbinato ad un’unità elettrica. Complessivamente, a disposizione ci sano 204 CV. La batteria da poco meno di 26 kWh permette una percorrenza in elettrico di oltre 100 km. Infine, per chi cerca un po’ di sportività c’è la Skoda Kodiaq RS equipaggiata con un motore 4 cilindri 2.0 TSI da 265 CV e 400 Nm di coppia.

PREZZI

Quanto costa la nuova Toyota RAV4 in Italia? Da 45.200 euro per la Full Hybrid. I prezzi della Plug-in non sono ancora stati comunicati. E la Skoda Kodiaq? Si parte da 42.050 euro.