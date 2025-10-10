Nuova Toyota RAV4 2026, allestimenti e prezzi: ecco quanto costa in Italia

Nuova Toyota RAV4 aveva fatto il suo debutto alla fine di maggio. La sesta generazione del SUV giapponese è tutta nuova, con un look rinnovato, più tecnologia e motorizzazioni sempre ibride (Full Hybrid e Plug-in). Adesso finalmente la casa automobilistica ha condivisi i listini per il mercato italiano. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio allestimenti e prezzi, ricordando che su strada la nuova RAV4 la vedremo nel corso della prossima primavera.

SOLO MOTORI IBRIDI

La sesta generazione del SUV giapponese sarà venduta con due diverse motorizzazioni. Toyota RAV4 2026 sarà innanzitutto proposta in versione Full Hybrid sia con la trazione anteriore e sia con quella integrale grazie alla presenza di un piccolo motore elettrico sull’asse posteriore. Si tratta di un 4 cilindri aspirato da 2,5 litri abbinato ad un sistema ibrido: 182 CV nella versione con trazione anteriore e 191 CV in quella con la trazione integrale. Velocità massima di 180 km/h. Da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi (7,7 secondi la GR Sport solo con la trazione integrale).

La gamma della nuova RAV4 2026 include anche una versione ibrida Plug-in. La struttura del powertrain è sempre la stesa ma c’è un motore elettrico più potente. La potenza di sistema arriva a 268 CV nella versione con trazione anteriore o 304 CV in quella con la trazione integrale grazie alla presenza di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore. Velocità massima di 180 km/h e da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, 5,9 secondi per la GR Sport solo con la trazione integrale. C’è poi una nuova batteria da 22,7 kWh che permette un’autonomia in elettrico di circa 100 km.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Toyota RAV4 2026 è proposta negli allestimenti base (chiamato semplicemente RAV4), Icon, Premium e GR Sport. Sin dalla versione base, la dotazione di serie propone, tra le altre cose, il pacchetto Toyota Safety Sense, Digital cockpit con schermo a colori da 12,3 pollici, infotainment da 12,9 pollici, cerchi da 18 pollici, vetri oscurati, Smart Digital Key, selettore della modalità di guida, bracciolo anteriore con vano portaoggetti e climatizzatore automatico bizona.

Quanto costa la nuova Toyota RAV4? Si parte da 45.200 euro chiavi in mano ma si può arrivare ai 61.200 euro della GR Sport Plug-in. Tranne la GR Sport che è solo con la trazione integrale, sugli altri modelli a trazione anteriore per disporre delle 4×4 bisognerà aggiungere 2.500 euro.