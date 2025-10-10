Audi lavora ad un fuoristrada premium per sfidare Classe G e Defender

Audi sta lavorando ad un fuoristrada premium da contrapporre a modelli come la Mercedes Classe G e la Land Rover Defender. Le prime notizie che raccontavano che Audi stava prendendo in considerazione di realizzare un modello 4×4 risalgono al 2023 grazie ad alcune dichiarazioni dell’allora responsabile del design Marc Lichte sulle potenzialità di vetture simili, che avrebbero permesso alla casa automobilistica di entrare in un mercato dove non è presente. Lichte lasciò Audi poco dopo, ma fu sostituito dall’ex designer di Jaguar Land Rover, Massimo Frascella, il cui ruolo nello sviluppo della Defender ha rafforzato le speculazioni secondo cui Audi si stesse preparando a lanciare un fuoristrada. Adesso, secondo un rapporto dei colleghi inglesi di Autocar, il numero uno di Audi, Gernot Döllner, avrebbe lasciato intendere che la presentazione sarebbe molto vicina.

Infatti, alla domanda di Autocar se il progetto del fuoristrada fosse ancora in corso, la risposta è stata: “restate sintonizzati“.

UN NUOVO FUORISTRADA PER AUDI

Una fuoristrada premium non può certo contare su grandi volumi produttivi e questo sembrerebbe andare in contrasto con la strategia di Audi di voler semplificare la sua gamma di prodotti. Tuttavia, Döllner ha affermato che resta importante avere auto di punta che fungano da vetrine tecnologiche per il marchio e possano influenzare anche altri modelli.

Funziona perfettamente avere una gamma più focalizzata nel core business, e in aggiunta a ciò avere alcuni modelli di nicchia per costruire il marchio e trasferire nuove idee da un segmento di nicchia ai prodotti principali. Funziona perfettamente e fa parte della nostra strategia.

Dettagli su come sarà questo nuovo modello sono molto pochi. Inizialmente si pensava che il fuoristrada premium di Audi potesse condividere la meccanica con i modelli a marchio Scout che il Gruppo Volkswagen produrrà nel nuovo stabilimento statunitense dell’azienda nella Carolina del Sud. Poi sono arrivati i dazi di Trump sulle auto e questo effettivamente starebbe spingendo la casa automobilistica a pensare ad una produzione americana visto che tali modelli premium sono molto popolari e richiesti su questo mercato.

Il numero uno della casa dei 4 anelli ha poi aggiunto che potrebbe essere “logico” costruire modelli Audi in uno stabilimento del Gruppo Volkswagen già esistente negli Stati Uniti, incluso lo stabilimento Scout, ma ha affermato: “la grande domanda è se vogliamo avere una fabbrica Audi specifica o meno, e questa decisione è assolutamente aperta e dipende da come siamo allineati con il governo degli Stati Uniti”. In ogni caso, decisioni aziendali a parte, sembra che sia in arrivo un nuovo modello molto interessante. Non rimane che attendere maggiori informazioni sul suo debutto.