Toyota C-HR 2026, piccoli aggiornamenti con il nuovo Model Year

Per la Toyota C-HR arriva il Model Year 2026 che introduce per lo più novità legate agli allestimenti. Inoltre, sono state rese disponibili nuove colorazioni. Non ci sono particolari modifiche estetiche o di meccanica. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa cambia sulla nuova C-HR 2026.

PICCOLE NOVITÀ

Partiamo dall’allestimento GR Sport che offre al crossover un look più sportiveggiante oltre ad una serie di modifiche all’assetto per rendere la vettura più divertente da guidare. Bene, con il nuovo Model Year 2026, questo allestimento si potrà avere anche in abbinamento con il motore Full Hybrid da 140 CV. La dotazione di serie include, tra le altre cose, un head-up display, una colorazione bi-tone+ (colore nero a contrasto su tetto e pannelli posteriori della carrozzeria) e un impianto audio JBL premium. In opzione c’è pure il tetto panoramico in vetro. Sul modello da 140 CV GR Sport i cerchi in lega sono da 19 pollici contro i 20 pollici delle altre versioni Full Hybrid e Plug-in in allestimento GR Sport.

Migliora anche la dotazione di alcuni allestimenti con l’introduzione di nuovi cerchi in lega da 18 pollici e dei rivestimenti in tessuto Samara per i sedili anteriori e posteriori. Ma non è finita perché, adesso, tutti gli allestimenti propongono i nuovi colori Storm Grey e Lunar Sky Blue. Con Toyota C-HR 2026 arriva pure una telecamera interna per il monitoraggio del conducente in grado di rilevare segni di distrazione o affaticamento di chi è alla guida.

MOTORI

Nessuna novità per quanto riguarda le motorizzazioni. Alla base della gamma troviamo il modello Hybrid 140 equipaggiato con un motore benzina di 1,8 litri abbinato ad un sistema ibrido per un totale di 140 CV. Al vertice c’è poi la Plug-in Hybrid 220 con un powertrain in grado di erogare una potenza di sistema pari a 223 CV. In modalità solo elettrico, il crossover è in grado di percorrere circa 66 km con un pieno di energia.

PREZZI

La gamma Toyota C-HR 2026 parte da 35.700 euro chiavi in mano per la versione Full Hybrid Active ma si può arrivare anche a 44.400 euro della versione Plug-in GR Sport.