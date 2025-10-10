Peugeot e-2008, il SUV elettrico da 21.500 euro con incentivi auto 2025

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 stanno per partire (qui la guida) e le case automobilistiche continuano a rilanciare le loro offerte legate all’Ecobonus per spingere sulla vendita dei loro modelli BEV. Gli incentivi auto, lo sappiamo, non saranno per tutti visti i requisiti da dover soddisfare. In ogni caso, per tutto il mese di ottobre, Peugeot continua a proporre sulla sua e-2008 una promozione che somma l’Ecobonus agli incentivi Peugeot. Il SUV elettrico si potrà quindi portare a casa a partire da 21.500 euro, con un vantaggio cliente che arriva a 17.700 euro.

PEUGEOT E-2008 CON INCENTIVI AUTO 2025

Ricordiamo che il SUV elettrico dispone di un powertrain dotato di un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh (51 kWh utilizzabili). La velocità massima è di 150 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 9,1 secondi. L’autonomia? 400 – 406 km secondo il ciclo WLTP. Il listino parte dai 39.200 euro dell’allestimento Style. L’offerta Peugeot valida con gli incentivi? Riguarda proprio il modello e-2008 Style che con i massimi incentivi di 11.000 euro e il bonus della casa automobilistica parte da 21.500 euro. L’offerta include anche un finanziamento con anticipo 0, tasso al 2,99% e rate da 149 euro. Di seguito i dettagli.

Anticipo 0 euro – Importo Totale del Credito 21.500 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Dovuto 24.189,92 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, interessi 1.842,5 euro, spese incasso mensile 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 55,42 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 149 euro e una Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 18.920 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. TAN (fisso) 2,99%, TAEG 4,54%. Solo in caso di restituzione alla scadenza del contratto, verrà addebitato un costo di 0,1 euro a km nel caso di chilometraggio massima oltre i 30.000 km.

INCENTIVI AUTO 2025: REGOLE

Le regole, come dicevamo all’inizio, sono diverse da quelle degli Ecobonus passati, con requisiti particolari da dover rispettare. Regole che in passato hanno fatto molto discutere visto che lasceranno fuori una buona parte dei cittadini italiani. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e poi avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA (42.700 euro). Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.