Il noleggio più conveniente è con Locauto: ecco le promo che fanno la differenza

Chi ha la necessità di noleggiare un’auto oppure un furgone può puntare su Locauto, scegliendo e prenotando il veicolo direttamente online. Si tratta di un servizio completo e ricco di vantaggi che permette di minimizzare i costi e, nello stesso tempo, ottenere la massima flessibilità nella gestione del noleggio. Per verificare subito le condizioni e prenotare un veicolo da noleggiare basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto accessibile tramite il box qui di sotto.

Noleggio Locauto: ecco perché è la scelta migliore

Con Locauto è possibile accedere a tante soluzioni di noleggio ad alta convenienza, sia per quanto riguarda le auto sia per quanto riguarda i furgoni. Partiamo dal primo elemento dell’offerta che non può mancare: iscrivendosi al programma MyLocauto Friends, infatti, è possibile ottenere sconti crescenti in base al numero di noleggi effettuati. Una volta raggiunta quota 6 noleggi, sarà possibile accedere al livello più alto del programma e ottenere fino al 20% di sconto.

Da non sottovalutare la comodità delle tariffe orarie che offrono uno sconto fino al 40% rispetto alle tariffe giornaliere. Per gli utenti Locauto c’è la possibilità di scegliere tra le tariffe di 6 ore e le tariffe di 12 ore. Un’altra promo da cogliere al volo è quella dedicata ai neopatentati che possono accedere alle offerte Locauto Young per ottenere condizioni agevolate per il noleggio auto. Per chi ha bisogno di un furgone, invece, c’è la promo Locauto Van KM Libero che permette di ottenere un chilometraggio illimitato al prezzo della tariffa base da 100 chilometri.

Tra i vantaggi disponibili per chi sceglie Locauto c’è un altro elemento da considerare: gli utenti possono effettuare una prenotazione senza deposito cauzionale su carta di credito andando a scegliere il veicolo e a completare il noleggio direttamente dal sito ufficiale. Per scoprire tutte le promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale qui di sotto.