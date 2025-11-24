Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4, aperti gli ordini: ibrida, GPL e trazione integrale. Ecco i prezzi

Per Dacia Duster 2026 arriva ufficialmente la nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 introdotta da poco anche su Dacia Bigster. La casa automobilistica ha infatti annunciato l’apertura degli ordini del SUV dotato di tale motorizzazione. Questa non è l’unica novità di motore che ha visto protagonista questo modello negli ultimi tempi. Infatti, di recente erano arrivati il nuovo motore Hybrid 155 a sostituire l’Hybrid 140 e il nuovo Mild Hybrid 140 al posto del Mild Hybrid 130. Inoltre, per chi preferisce il GPL, per la Duster è arrivato il motore Eco-G 120 che va a sostituire l’Eco-G 100. Cresce la potenza ma migliora pure l’efficienza.

Tornando al nuovo Hybrid-G 150 4×4, si tratta di un powertrain molto interessante perché unisce i vantaggi del Mild Hybrid, del GPL e della trazione integrale.

IL NUOVO MOTORE: CARATTERISTICHE TECNICHE

Sotto al cofano troviamo un motore 1.2 litri Mild-Hybrid 48V da 103 kW (140 CV) e 230 Nm di coppia abbinato ad un’unità elettrica al posteriore da 23 kW (31 CV) e 87 Nm di coppia. La potenza massima di sistema arriva a 113 kW (154 CV). Questa motorizzazione è abbinata a una trasmissione automatica: con doppia frizione a 6 rapporti con comandi al volante per il motore termico e a 2 rapporti per il motore elettrico, il tutto disinnestabile. Da evidenziare che la presenza di una seconda unità elettrica sull’asse posteriore consente di disporre della trazione integrale. La batteria del sistema ibrido prevede una capacità di 0,84 kWh.

Secondo Dacia, con questa motorizzazione in ambito urbano è possibile circolare fino al 60% del tempo in modalità 100% elettrica. Per quanto riguarda consumi ed emissioni, parliamo di 7,3 l/100 km (GPL) e 6 l/100 km (benzina), e di 117 g/km (GPL) e 135 g/km (benzina). Inedito per il segmento, l’abbinamento del cambio a due rapporti con il motore elettrico posteriore che consente di trasmettere alle ruote una notevole coppia a bassa velocità in prima marcia mentre, ad alta velocità, il motore elettrico funziona a regime ridotto, garantendo così la trazione ottimale del retrotreno fino a 140 km/h. La modalità in folle cioè il disinnesto della frizione, permette di eliminare completamente le perdite per attrito su strada per consumi contenuti nella modalità a 2 ruote motrici.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le consegne della nuova Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 sono previste per marzo 2026. La nuova motorizzazione è disponibile per la versione Expression di Duster 2026 a partire da 28.500 euro. Venendo, invece, alle altre nuove motorizzazioni, la nuova Hybrid 155, disponibile dal livello di allestimento Expression, è in vendita a partire da 26.650 euro. Le prime consegne sono previste per dicembre 2025. La nuova motorizzazione Mild Hybrid 140 è disponibile a partire da 23.150 euro. Le prime consegne sono previste per dicembre 2025. Infine, la nuova Dacia Duster Eco-G 120 che sostituisce l’Eco-G 100 parte da 19.900 euro. Le consegne sono previste per il primo trimestre 2026. Il SUV offre ora ora una gamma di 4 motori, tutti conformi alla normativa EU6e bis.