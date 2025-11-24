carVertical sconta i report sulle auto usate fino al 52%

Una delle alternative all’acquisto di una nuova auto maggiormente prese in considerazione è la ricerca di un veicolo usato in buone condizioni per risparmiare una somma di denaro considerevole. C’è però un problema: non è semplice evitare una fregatura, a meno che non si abbia la fortuna di rivolgersi a un proprio parente, amico o concessionario di fiducia.

Una mano arriva da carVertical, portale web che offre un report dettagliato sullo storico dell’auto, grazie al quale è possibile scoprire danni nascosti, il chilometraggio effettivo, se si tratta di un’auto rubata o meno, il suo reale valore ed eventuali foto in archivio che mostrano la vettura all’esterno.

In questi giorni i report di carVertical sono in sconto fino al 52% per gli utenti privati:

23,99 euro per 1 report invece di 29,99 euro (20% di sconto)

31,98 euro per 2 report invece di 59,98 euro (47% di sconto)

43,18 euro per 3 report invece di 89,97 euro (52% di sconto)

Come funzionano i report sullo storico dell’auto del portale carVertical

Tra i metodi di pagamento accettati si annoverano Visa, Mastercard, American Express, Discover e PayPal. Entro 30 giorni dall’acquisto l’utente può effettuare l’annullamento inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@carvertical.com: all’interno dell’e-mail occorre inserire la data, il numero dell’ordine, i dettagli di contatto e la richiesta di annullamento. Per quanto riguarda il rimborso, invece, questo avviene entro 14 giorni.

I dati presenti nei report provengono da più di 900 database in tutto il mondo. Quest’ultimi appartengono a compagnie assicurative, forze dell’ordine, registri automobilistici nazionali, officine autorizzate e altre organizzazioni. La piattaforma non fa altro che raccogliere tutte le informazioni rilevanti sulla vettura richiesta, quindi mette tutto insieme per fornire un report di facile comprensione.

Da parte degli automobilisti, invece, per ottenere un report è sufficiente inserire il numero di targa dell’auto usata che si sta valutando per l’acquisto.