Offerta nuova Dacia Duster Hybrid 155, con finanziamento da 139 euro al mese

Dacia Duster da poco ha ricevuto un aggiornamento della sua gamma di motorizzazioni che ha visto l’introduzione della nuova versione Hybrid 155, cioè un powertrain Full Hybrid che aveva fatto per la prima volta il suo debutto sulla Bigster. Proprio questa versione ibrida è la protagonista di un’offerta che la casa automobilistica propone fino al 7 gennaio 2026.

DACIA DUSTER HYBRID 155

In questa versione del SUV troviamo sotto al cofano un powertrain composto da un motore benzina a 4 cilindri da 109 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh e un particolare cambio multimode con 4 rapporti per il motore termico e 2 altri rapporti per quello elettrico. La potenza di sistema è di 155 CV.

Secondo Dacia, con questa motorizzazione Full Hybrid è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. Per questo modello, la casa automobilistica dichiara un consumo combinato di soli 4,6 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 105 g/km. Prezzi da 26.650 euro.

L’OFFERTA: FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Grazie ad un anticipo di 7.335 euro, sarà possibile mettersi nel garage di casa la Dacia Duster Hybrid 155 con rate a partire da 139 euro al mese. Rata finale di 17.589 euro. L’offerta è valida sia per i clienti privati e sia per le Partite IVA.

Rate da 139 euro al mese

TAN 4,99% TAEG 6,21%

Anticipo 7.335 euro

Rata finale 17.589 euro

Di seguito le condizioni economiche come riportato sul sito della casa automobilistica.