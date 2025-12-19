Offerta nuova Dacia Duster Hybrid 155, con finanziamento da 139 euro al mese
L'offerta di Dacia per la Duster Hybrid 155 prevede un anticipo di 7.335 euro e rate mensile da 139 euro; rata finale di 17.589 euro
Dacia Duster da poco ha ricevuto un aggiornamento della sua gamma di motorizzazioni che ha visto l’introduzione della nuova versione Hybrid 155, cioè un powertrain Full Hybrid che aveva fatto per la prima volta il suo debutto sulla Bigster. Proprio questa versione ibrida è la protagonista di un’offerta che la casa automobilistica propone fino al 7 gennaio 2026.
DACIA DUSTER HYBRID 155
In questa versione del SUV troviamo sotto al cofano un powertrain composto da un motore benzina a 4 cilindri da 109 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione), una batteria da 1,4 kWh e un particolare cambio multimode con 4 rapporti per il motore termico e 2 altri rapporti per quello elettrico. La potenza di sistema è di 155 CV.
Secondo Dacia, con questa motorizzazione Full Hybrid è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. Per questo modello, la casa automobilistica dichiara un consumo combinato di soli 4,6 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 105 g/km. Prezzi da 26.650 euro.
L’OFFERTA: FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Grazie ad un anticipo di 7.335 euro, sarà possibile mettersi nel garage di casa la Dacia Duster Hybrid 155 con rate a partire da 139 euro al mese. Rata finale di 17.589 euro. L’offerta è valida sia per i clienti privati e sia per le Partite IVA.
- Rate da 139 euro al mese
- TAN 4,99% TAEG 6,21%
- Anticipo 7.335 euro
- Rata finale 17.589 euro
Di seguito le condizioni economiche come riportato sul sito della casa automobilistica.
Anticipo 7.335 euro, importo totale del credito 19.315 euro + spese di istruttoria 395 euro + imposta di bollo 49,28 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 2.867,86 euro, Valore Futuro Garantito 17.589 euro (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore 22.577,86 euro in 36 rate da 138,58 euro oltre la rata finale. TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 6,21%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.