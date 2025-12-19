Jeep 2025, tempo di bilanci, bene in Italia e in Europa: Avenger è un enorme successo

Tempo di bilanci di fine anno per Jeep con oltre 1.000.000 di unità vendute nel 2025 a livello globale grazie ad una gamma complessiva di 13 modelli.

RISULTATI POSITIVI IN EUROPA

Guardando al mercato del Vecchio Continente, il panorama in cui si inserisce la gamma Jeep è uno scenario fortemente competitivo. Rispetto al 2024, Jeep è cresciuta in numerosi Paesi, con il Portogallo che ha registrato la migliore performance (+42%), seguito da Austria (+35%), Regno Unito (+21%), Polonia (+16%). L’Italia resta il mercato principale di Jeep in Europa e il terzo nel mondo, con circa 60.000 immatricolazioni.

MOLTO BENE LA JEEP AVENGER

A consentire a Jeep un buon risultato in Europa ci ha pensato la Jeep Avenger che ha venduto oltre 230.000 unità dal suo lancio. Si tratta di un B-SUV che conosciamo molto bene e che è proposto con un’ampia gamma di motorizzazioni: benzina, ibrido ed elettrico. C’è pure una versione che offre la trazione integrale. Avenger è comunque commercializzata in 62 Paesi in tutto il mondo, anche fuori dall’Europa.

Avenger è inoltre protagonista assoluta nel mercato italiano dove è stata il SUV e il B-SUV BEV più venduto già nel 2024, e può fregiarsi di questi primati anche considerando il periodo gennaio-novembre 2025. Nei primi undici mesi, infatti, Avenger si è confermato SUV più venduto d’Italia con una quota del 5,63% nel comparto. Non solo: è leader tra i B-SUV 100% elettrici nel periodo gennaio-novembre, con una quota superiore al 16%, e continua a essere saldamente sul podio del mercato italiano 2025, in assoluto, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione.

SCOMMESSA SULLA NUOVA COMPASS

Da poco è arrivata sul mercato la nuova Jeep Compass sul cui successo la casa automobilistica scommette molto. Costruita a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, è proposta con diverse opzioni di motorizzazioni: da una e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 225 CV sino alle versioni completamente elettriche che erogano sino a 375 CV, trazione integrale e un’autonomia di 650 km.