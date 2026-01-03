Dacia Duster vs DR 5, sfida tra SUV concreti: confronto, versioni e prezzi

Dacia Duster è da poco disponibile con il Model Year 2026 che ha introdotto soprattutto novità di motore. Duster è un SUV che punta molto sulla concretezza, senza proporre particolari fronzoli. Tra i rivali c’è sicuramente la DR 5, altro che modello che fa della concretezza e del rapporto contenuti / prezzo i suoi punti di forza. Entrambi sono lunghi poco più di 4,3 metri e in gamma sia la Dacia Duster e sia la DR 5 offrono una motorizzazione GPL. Il SUV Dacia offre comunque una gamma di motorizzazioni più ampia dove è presente pure l’ibrido. Vediamo quindi di mettere a confronto questi due modelli per scoprire le loro principali caratteristiche.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla Dacia Duster che misura 4.343 mm lunghezza x 1.921 mm larghezza x 1.616 mm altezza, con un passo di 2.657 mm. E lo spazio per i bagagli? A disposizione ci sono 520-594 litri a seconda della versione scelta. Questo SUV si caratterizza per un frontale dove troviamo fari con firma luminosa a Y. Il tema a Y è riproposto anche sui gruppi ottici posteriori e pure all’interno dell’abitacolo. Le protezioni laterali della parte inferiore della scocca e dei passaruota, i triangoli del paraurti anteriore e la grembialatura del paraurti posteriore sono tutti elementi che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road.

Passiamo alla DR 5 che misura 4.318 mm lunghezza x 1.831 mm larghezza x 1.662 mm altezza, con un passo di 2.610 mm. Il SUV si caratterizza per la presenza di un’ampia griglia, il logo DR all’inizio del cofano motore in posizione centrale e per i fari dalle forme allungate. La capacità del bagagliaio? 340 litri ma si può salire a 1.110 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Dacia Duster troviamo un abitacolo razionale senza particolari fronzoli. Dietro al volante è presente la strumentazione digitale con schermo da 7 pollici, mentre centralmente sulla plancia c’è il sistema infotainment con display da 10,1 pollici. Da sottolineare che l’allestimento base non prevede l’infotainment ma solamente un supporto per smartphone. Sulle bocchette del climatizzatore e sul pannello del portiere troviamo riproposto il tema a Y.

L’abitacolo della DR 5 presenta invece uno stile minimalista, con una plancia dominata da un ampio pannello al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment vero e proprio, entrambi da 12,3 pollici. Il volante è a 3 razze ed è riscaldabile. Non mancano ovviamente i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto, presenti pure sulla Duster, almeno nelle versioni con l’infotainment.

MOTORI

Da poco la gamma di motorizzazioni della Dacia Duster è stata aggiornata. Molto interessante la versione Hybrid 155, cioè un Full Hybrid da 155 CV. A listino c’è poi il motore Mild Hybrid 140, un benzina turbo a 3 cilindri da 1.2 litri abbinato ad un sistema Mild Hybrid e ad un cambio manuale a 6 rapporti. Potenza di 140 CV. Per chi cerca il GPL c’è la Eco-G 120, un’unità 3 cilindri di 1,2 litri bifuel da 120 CV abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti. Al vertice della gamma c’è la nuova motorizzazione Hybrid-G 150 4×4 disponibile anche su Dacia Bigster. Sotto al cofano troviamo un motore 1.2 litri Mild-Hybrid da 140 CV bifuel abbinato ad un’unità elettrica al posteriore da 31 CV e 87 Nm di coppia. La potenza massima di sistema arriva a 154 CV. Questa motorizzazione è abbinata a una trasmissione automatica con doppia frizione a 6 rapporti. Grazie alla seconda unità elettrica sull’asse posteriore è possibile disporre della trazione integrale.

Sotto al cofano della DR 5 troviamo un 4 cilindri aspirato d 1,5 litri da 95 CV e 130 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad una trasmissione automatica. Tale motore è disponibile anche con alimentazione bifuel a GPL. In questo caso le specifiche parlano di una potenza di 88 CV e 124 Nm di coppia. Si tratta, quindi, di una gamma molto semplice.

PREZZI

Quanto costa la nuova Dacia Duster in Italia? I prezzi partono da 19.900 euro. DR 5 si può comprare a 19.900 euro con una dotazione praticamente Full Optional. Per chi vuole qualcosina in più c’è la DR5 Collection a 20.900 euro.