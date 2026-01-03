Novità Ferrari 2026, i nuovi modelli in arrivo

Il 2025 è stato un anno molto importante per Ferrari con il lancio di diversi nuovi modelli come la nuova Amalfi che abbiamo anche avuto modo di vedere da vicino. Il 2026 per il Cavallino Rampante sarà un anno storico dato che sarà portata al debutto una novità che aprirà un nuovo capitolo della storia di Maranello. Parliamo della Ferrari Elettrica che sarà svelata nella sua veste definitiva nel corso di questo nuovo anno. Ma cosa possiamo aspettarci dal 2026 della Ferrari oltre al suo modello elettrico? Ecco cosa sta arrivando, almeno in base a quanto sappiamo oggi.

FERRARI AMALFI

Presentata la scorsa estate, arriverà su strada in questi primi mesi del 2026. Erede della Ferrari Roma, si caratterizza per un design evoluzione, senza stravolgimenti, con un frontale che presenta alcuni richiami alla 12Cilindri. La nuova Ferrari Amalfi ha portato con sé il concetto dell’aerodinamica attiva. Lo spoiler posteriore è infatti possibile vederlo su due posizioni differenti ed aiuta con i suoi 110 kg a 250 km/h. Niente elettrificazione, niente ibrido. Sotto al cofano lungo della nuova Ferrari Amalfi c’è il motore V8 turbo da 3,9 litri che abbiamo già visto sulla Roma. Ovviamente, l’unità è stata rivista e adesso eroga 640 CV e 750 Nm di coppia massima. Lo scatto 0-100 km/h è coperto in soli 3.3 secondi, mentre la velocità massima è di 320 km/h. I prezzi? Si parte da 240 mila euro.

FERRARI ELETTRICA

Abbiamo già scoperto la piattaforma su cui si baserà la Ferrari Elettrica con la “E" maiuscola dato che questo dovrebbe essere il nome definitivo della vettura. L’architettura scelta prevede sbalzi ridotti, una posizione di guida avanzata vicina all’asse anteriore e un’integrazione totale della batteria nel pianale. I moduli della batteria sono installati tra gli assi anteriore e posteriore, con l’85% ei moduli concentrato nel punto più basso possibile a tutto beneficio del baricentro e della dinamica di guida. La prima elettrica del Cavallino Rampante adotta due assali elettrici progettati e prodotti interamente in casa da Ferrari. Ognuno dispone di due motori sincroni a magneti permanenti e rotori Halbach, derivati dalla tecnologia F1 e industrializzati per la produzione di serie. Complessivamente, quindi, ci sono 4 motori elettrici.

La Ferrari Elettrica potrà quindi contare su di una potenza di picco di oltre 1.000 CV (830 kW / 1.129 CV). Le prestazioni di conseguenza saranno elevatissime dato che si parla di uno 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e di una velocità massima di 310 km/h. La batteria, interamente progettata e assemblata in Ferrari, non è più un blocco indipendente. Una volta fissata al telaio (con 20 punti di ancoraggio centrali) il guscio inferiore contribuisce attivamente alla rigidezza complessiva della scocca. Ferrari dichiara una capacità lorda di 122 kWh che permette un’autonomia di oltre 530 km. Architettura a 880 V e si parla della possibilità di ricarica dalle colonnine in corrente continua fino a 350 kW.

FERRARI 849 TESTAROSSA

Si tratta dell’erede diretta della Ferrari SF90 Stradale che era stata svelata all’inizio di settembre. La nuova Ferrari 849 Testarossa arriverà su strada nel corso della prossima primavera. Firmata dal Centro Stile Ferrari sotto la guida di Flavio Manzoni, la Ferrati 849 Testarossa esibisce un design che cita l’eleganza sinuosa dei prototipi degli anni ’70 e, in alcuni dettagli, ricorda le Ferrari degli anni ’80. Ogni elemento estetico ha anche una funzione precisa, come le prese d’aria scolpite che contribuiscono attivamente a ottimizzare i flussi aerodinamici e lo spoiler mobile che genera fino a 415 kg di deportanza a 250 km/h (se si opta per l’Assetto Fiorano).

Il propulsore è un V8 biturbo centrale-posteriore da 830 CV affiancato da tre motori elettrici: due sull’asse anteriore e uno posizionato tra il motore e il cambio. I tre motori elettrici erogano 220 CV, portando la potenza complessiva a 1050 CV. Si tratta, dunque, dello stesso propulsore della SF90 Stradale affinato e più potente. Le performance sono, come lecito aspettarsi dalla scheda tecnica, mozzafiato: accelerazione 0-100 km/h in 2,3 secondi, accelerazione 0-200 km/h in 6,3 secondi e velocità massima superiore a 330 km/h. La nuova Ferrari 849 Testarossa è proposta anche in versione Spider.

ALTRE NOVITÀ

Durante il suo Capital Markets Day il Cavallino Rampante ha raccontato qualcosa di più dei suoi piani futuri, anche per quanto riguarda i modelli. Nel corso dell’anno ci saranno 4 nuove presentazioni. Un modello già sappiamo che si tratterà della Ferrari Elettrica. Per quanto riguarda le altre novità, ci sono solamente alcune indiscrezioni che parlano anche di una possibile nuova SP4 Icona. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.